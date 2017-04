El titular del bloque de diputados de Cambiemos, Juan Manuel Rigau, expresó su descontento con la falta de actualización de la información de los votantes en el interior provincial. “Favorece a los caudillos oficialistas que hace décadas mantienen cargos legislativos o intendencias”, afirmó.



Desde Cambiemos destacaron que, desde hace años, “los padrones de la provincia no son genuinos o no poseen información real”, ya que “los registros no reflejan cuántos votantes habitan en localidades del interior y su domicilio electoral no es su domicilio real”.



También señalaron que la última vez que se realizó una depuración de padrones fue en el año 2007, por lo que ya han pasado cuatro elecciones y el Gobierno no ha realizado ninguna intervención, a pesar de comprometerse el año pasado en la limpieza de los registros.



“El análisis realizado por Cambiemos detectó varias falencias: electores que aparecen con direcciones a simple vista inexistentes, sin domicilio puntual y con indicaciones inconsistentes. También existen votantes que comparten la misma dirección, teniendo apellidos diferentes y que estarían conviviendo en casas donde no los conocen, y con espacio para una sola familia y decenas de habitantes con direcciones en lugares que no son viviendas.

El problema es enorme porque los verdaderos vecinos son perjudicados porque personas de otras localidades toman decisiones sobre el futuro de su pueblo distorsionando el resultado de las elecciones”, subrayó Rigau.



“Otro de los beneficios electorales del oficialismo provincial es la mala distribución de los escaños legislativos en ambas cámaras”, manifestaron desde Cambiemos. Según datos del censo nacional del INDEC del año 2010, el departamento Belgrano, que tiene 3.985 habitantes, tiene tres diputados, o sea uno por cada 1.328 habitantes, mientras que el departamento Pueyrredón tiene 204.019 habitantes y 10 legisladores, a razón de uno cada 20.402 habitantes. “También este sistema deriva en ridículos como que el departamento Junín que tiene más habitantes que los departamentos Chacabuco o Ayacucho, pero menos diputados que ellos”, señalaron los legisladores.



“En la Cámara de Senadores la mala distribución de escaños defiende la sobrerrepresentación oficialista donde cinco senadores representan al trece por ciento de la población. Son mecanismos para perpetuarse en el poder. De esta manera un puñado de electores en distintas localidades eligen de manera ilegítima a representantes que luego manejan los destinos políticos de la región y la provincia”, detalló el diputado radical Alejandro Cacace.