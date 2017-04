El pediatra puntano Ricardo Rodríguez Aranciva obtuvo la medalla dorada en la 45ª edición de la Feria Internacional de Inventores, en Suiza, por la invención de un único tensiómetro con multicámaras. Por este hecho, ayer a las 13 horas, en el Salón Blanco, recibió una distinción por parte del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien además anunció que el Gobierno de la provincia impulsará una pyme para que el premiado tensiómetro se fabrique en San Luis.



La calidad del tensiómetro, premiado de forma unánime e integrado por una conexión selectiva que permite su adaptación a personas de distintas edades y contexturas, radica en una aguda observación del médico puntano: “Si el brazalete es erróneo, la lectura es errónea.”



El acto se desarrolló este miércoles a las 13:00 en el Salón Blanco, donde asistieron ministros, funcionarios y familiares de Ricardo Rodríguez Aranciva. El auditorio se puso de pie cuando el pediatra, emocionado, contó sobre el logro obtenido entre 87 concursantes en Ginebra. “Es una página en la historia de San Luis, enorme”, dijo el primer mandatario puntano.



“Cuando todo esto comenzó, las horas no alcanzaban entre el trabajo, el consultorio, el hospital, la universidad, las clases, la familia, la capacitación médica y demás actividades. Más de una vez se me cruzó la idea de dejarlo. Tuve que incursionar en temas que no conocía, comerciales, de patentes de invención, de tecnología, investigaciones con sus protocolos, aspectos de ingeniería, validaciones de estudios y realizaciones de posgrados”, recordó Aranciva.



El tensiómetro multicámara con conexión selectiva se denomina “PATA GONIUM” (Presión Arterial para Toda Argentina) y fue desarrollado durante cinco años. “Reúne varias cámaras en un solo tensiómetro, adaptándose a todo tipo y tamaño de brazo”, explicó. “Espero que en el país se tome conciencia que la presión arterial es importante y cómo tomarla también”, agregó.



Durante el reconocimiento, el Gobernador dijo que el Estado provincial, junto con el pediatra, impulsará una pyme para que el tensiómetro patentado pueda fabricarse. “Espero que sea el inicio para que todos los inventores puedan comenzar y que encuentren en San Luis, y posteriormente en Argentina, un lugar donde llevar sus ideas y que puedan ser acompañados”, expresó el médico.



“Fundemos en San Luis el Instituto de Inventores. Por supuesto, vos sos el presidente honorario”, le prometió Rodríguez Saá al final del acto, donde el jefe del Programa Gobierno Digital, Cristian Cano, se encargó de graficar la magnitud del invento sanluiseño.