Joanna Godoy tiene 23 años y padece porfiria, una extraña enfermedad que ocasiona una alteración en la formación de los glóbulos rojos de la sangre con evolución crónica. Desde hace un mes, y luego de reiteradas y prolongadas internaciones, la joven es asistida en el Hospital San Luis, donde recibe los cuidados necesarios en el servicio de clínica.



El martes por la noche comenzó a viralizarse en Facebook un posteo realizado por Adrián Díaz, el cual incluye una fotografía de la joven internada, dos de su habitación y el siguiente texto: “QUIERO VIVIRRR...

NO SE SI LLEGO A PESAR 30 KG. ESTOY DESNUTRIDA CON SOLO 23 AÑOS EN EL HOSPITAL DE SAN LUIS, UNA HABITACIÓN CON OLOR A PODRIDO EN SECTOR DE HOMBRES. LAS ENFERMERAS/OS JUEGAN A DARME MI ALIMENTO CUANDO LES DA LA GANA EN UN SACHET DE SUERO NO RESPETAN LAS INDICACIONES DE MIS NUTRICIONISTAS... CADA VES MI OJOS SE HABREN MENOS.... QUIERO VER A MI HIJA... QUIERO VIVIRRRRRRRRRRRRRRRRRR....



“LOS GUANTES ETERILIZADOS ESTÁN DESPARRAMADOS, MI MADRE LLEGÓ A CAMINAR EN PUNTAS DE PIE POR EL AGUA SERVIDA...EN MI CABECERA, EN MI ALMOHADA TENGO EL MOTOR DEL APARATO QUE ME ALIMENTA CON ELECTRICIDAD. POR FAVOR MIS DERECHOS POR FAVORRRRRRR... SOLO QUIERO VIVIR. Compartime , ayúdame...”

Al momento de escribir estas líneas, el posteo ya ha sido compartido casi 2 mil veces. Ante esta situación, que solo sirve para empeorar la muy mala reputación de la que goza actualmente el Sistema Sanitario provincial, principalmente debido a las muertes y casos graves que se han dado en la maternidad provincial; el Gobierno, a través de su Agencia de Noticias, rápidamente realizó una entrevista a la directora del Hospital San Luis, Cecilia Cánepa, explicando la situación de la joven.



“Presenta complicaciones neuronales con dificultades para la movilidad y la respuesta de los músculos”, dijo Cánepa, quien además señaló que “anteriormente estuvo internada tres meses en terapia intensiva, ha sufrido bronco aspiración y eso provocó infecciones pulmonares”.



Con respecto a la alimentación de Godoy, Cánepa explicó que “recibe alimentación especial a través de una sonda con todas las vitaminas y minerales que necesita”. En ese sentido, aclaró que su situación es complicada por “su lenta recuperación” y por no recibir los nutrientes vía oral, sino a través de una sonda conectada a su estómago.



Joanna vive en los alrededores de La Toma y llegó a la capital provincial luego de que su familia advirtiera su estado: “Su mamá está con ella, al igual que familiares y amigos, pero necesita una persona que esté permanentemente con ella para su cuidado”, indicó la profesional.



Con respecto a su estado actual, Cánepa recordó que hace un mes la paciente ingresó a terapia intermedia “por una complicación respiratoria”, y destacó que con el paso de las semanas el tratamiento “se ha ido descomplejizando porque la paciente ha evolucionado favorablemente”.



De cara al futuro, la directora del hospital explicó que las dolencias “se reagudizarán en la medida que aparezcan complicaciones propias de su enfermedad de base, que es la porfiria”.



De más está decir que en la entrevista, Cánepa solo se refirió al estado de salud de la joven obviando lo que la joven dijo sobre el trato que le dan las enfermeras o el estado de limpieza de la habitación.