El diputado Raúl Laborda hizo declaraciones a La Gaceta respecto a la polémica expropiación de los terrenos en granja La Amalia que aprobó el Concejo Deliberante la semana pasada También habló sobre la oficialización de la alianza entre el gobernador Alberto Rodríguez Saá y la ex presidenta Cristina Kirchner.



“Algunos dicen que necesita el kirchnerismo para ganarle a Poggi, no comparto eso. No sé si le va a ganar a Poggi, pero a los kirchneristas ya los tiene. Lo que busca el Alberto es integrar la fórmula con Cristina en el 2019. Cristina presidenta – Rodríguez Saá vice, ésa es la estrategia. Están apuntando a eso y no te sorprenda que ocurra”, expresó el legislador provincial en relación a la reciente reunión entre el Gobernador y la ex presidenta.



Laborda consideró “una aberración jurídica” la expropiación de La Amalia que se aprobó con los votos del Frente para la Victoria y Compromiso federal. “Es una orden que les da el Alberto por su enfrentamiento político con Macri aliándose con el kirchnerismo. Demuestra también que ha puesto una bomba dentro de la oposición. Muchos sectores opositores estaban con Ponce, entre ellos los radicales, ahora los enfrenta con Macri. Ésa es la estrategia del Alberto. Por supuesto que no va a prosperar”, según el legislador.



Según el polémico diputado, Rodríguez Saá seguramente adelantará las elecciones legislativas para que no sean en conjunto con las nacionales “y enfrenta a los sectores opositores para que vaya toda la oposición dividida. Es la estrategia de Alberto Rodríguez Saá que es el que prende y apaga la luz en San Luis”.



“El Alberto está haciendo su juego, siempre lo hicieron. Nosotros en la oposición no aprendemos nunca, nunca nos juntamos porque somos quiosqueros. En vez de aspirar a ganarle a los Rodríguez Saá, estamos especulando con los cargos, a ver si podemos manotear una concejalía, una diputación”, reflexionó Laborda.



El intendente Enrique Ponce fue el blanco de las declaraciones de Laborda en relación a la expropiación de granja La Amalia. “Que termine las viviendas del Santa Rita y del barrio Belgrano. Tiene 400 viviendas sin terminar y aparte, lo dice el propio funcionario municipal, hay 14 asentamientos en San Luis. Le digo a Ponce que en vez de expropiar, que es un mamarracho jurídico, que termine las 400 viviendas”.