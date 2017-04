Tras años y años de espera, el Hospital San Luis finalmente adquirió instrumental de video-laparoscopía, un método no invasivo que se usa desde hace años en el 95% de los casos en los que hay que operar una vesícula o apendicitis, solo por citar algunos ejemplos.



“El hecho de la compra de este material es importante para ponernos en sintonía con el resto del mundo y poder hacer video-laparoscopía de forma continua, no sólo de vesícula, sino también de apéndice, hernias, colon, entre otras. La laparoscopía hace que uno pueda introducir una cámara dentro del abdomen y hacer la cirugía a través de un monitor, cambiando el modo tradicional de intervención quirúrgica”, explicó el doctor Raúl Coria del servicio de Cirugía de Adultos del Hospital San Luis.



“Obviamente que todo requiere de un entrenamiento, que la mayoría lo tenemos. Hay algunos de los cirujanos que han viajado a otros lugares a capacitarse y nosotros nos apoyamos en ellos, más que todo para poder ir poniendo en práctica otras intervenciones, más allá de la vesícula”, continuó Coria.



“Se trata de un instrumental de una marca alemana, de muy buena calidad. Es un instrumental de mano, o sea el aparato de video-laparoscopía cuenta con distintas partes, lo que se ha adquirido ahora es el instrumental de mano, ya que lo demás lo tenemos. Esto serían las fibras ópticas, las cámaras, las pinzas con las que se trabaja desde afuera”, agregó el profesional, no sin antes destacar que el instrumental es reutilizable y que, si se cuida, podría durar alrededor de 10 años.