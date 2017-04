Como parte de su acercamiento con la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner, el gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saá, fue invitado por el Instituto Patria para exponer sobre la política humanitaria que desarrolla San Luis.



“El presidente Macri se comprometió a traer 3.000 refugiados al país, pero no se demostró un esfuerzo para lograrlo. Capaz por eso me invitaron al Vaticano y me comprometí”, dijo Rodríguez Saá al ser consultado sobre cómo surgió la iniciativa.



“En Siria hay 400 mil muertos y más de 1 millón de personas en situación desesperante. Ellos no tienen ninguna alternativa, son víctimas absolutas de la guerra y al lado de ellos está la muerte”, agregó el Gobernador.



Luego de que la provincia se convirtiera en “Estado de acogida”, el gobernador recibió a la primera pareja de refugiados (Majb y Lana) el pasado 7 de febrero. “Llegaron con mucho miedo, pero se asombraron por la forma en que los recibimos. Pensaban que iban a ir a un campo de refugiados y los llevamos a las residencias de la Universidad de La Punta. Majb, por ejemplo, es chef y ya trabaja en el Hotel Internacional Potrero de los Funes”.



Acompañado por el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia de la Nación, Oscar Parrilli, el jefe de Estado provincial explicó cuáles serán las siguientes etapas de adaptación que cumplirán los 14 refugiados que llegaron hasta el momento. “Un empresario puso a disposición 7 departamentos, por eso luego de que aprendan el idioma se mudarán”, señaló.



A su vez, Alberto indicó que los niños asisten a las Escuelas Generativas, formando parte de la “innovación educativa” impulsada por San Luis.



Antes de concluir sobre la temática de refugiados, Rodríguez Saá anunció una convocatoria a otras provincias y reconoció sentirse esperanzado en encontrar “solidaridad y ayuda en caso de que se nos presenten dificultades”.



Por otra parte, el Gobernador puntano hizo un análisis de la actualidad nacional y, como en otras ocasiones, mostró su preocupación por la deuda externa, el desempleo, el cierre de fábricas, la pérdida del poder adquisitivo del salario, entre otros temas. A propósito, pidió “hacer un programa para escribir la historia social de la Argentina”.