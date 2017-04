La sesión de ayer del Concejo Deliberante se caracterizó por un intercambio de chicanas entre ediles de los tres bloques que se dio a partir del pedido sobre tablas de un pedido de informe al municipio capitalino en relación a la demorada obra de desagües pluviales. Finalmente, el pedido de informe no se trató debido al voto de los concejales de “Compromiso para la Victoria” (Compromiso Federal y el Frente para la Victoria).



Las chicanas empezaron cuando se trató el proyecto de declaración (que se terminó aprobando) para repudiar el despido de trabajadores de Radio nacional, entre ellos, del periodista local Wences Rubio. Pero fue apenas la previa de los que vendría minutos más tarde.



El concejal de Cambiemos Francisco Guiñazú pidió que se tratara sobre tablas un pedido de informe por la obra de desagües pluviales resaltando en primer lugar que debió estar terminada en abril de 2016. Entre otros aspectos, señaló que la obra ejecutada es diferente a la que aprobó el Concejo en relación a que punto de descarga del agua, y que con la lluvia de hace unos días, se hundió por cuarta ocasión en el mismo lugar el desagüe. El proyecto de pedido de informe en cuestión consiste de 22 puntos.



“¿Qué pasó que ahora no sale ningún pedido de informe? Esto no es bueno que el poder administrador no brinde respuestas”, acusó Guiñazú, quien mencionó que durante la gestión de Alicia Lemme se aprobaron 57 pedidos de informe por unanimidad en un año.



El edil del macrismo expresó que la obra de desagües tiene un costo de $100 millones con fondos nacionales de la actual, anterior gestión nacional y el municipio. “La obra no se termina. Se nos dijo que el 31 de marzo, estamos en abril y ya llevamos un año y pico de atraso”, recordó Guiñazú.



Seguidamente hizo uso de la palabra el concejal del oficialismo municipal German Ponce que salió al cruce de Guiñazú. “La tarea del concejal es generar psicosis. Viene de todas las semanas, es como si hubiera leído la obra de Orson Wells, la invasión marciana, se hunden las obras. Es un discurso del miedo y no tiene nada que ver con lo que realmente está aconteciendo en la ciudad. La obra no sale $100 millones, sale $43 millones y es una obra con fondos nacionales licitada nacionalmente. El pedido de informe debería hacerse a Nación y si quiere le consigo el teléfono del funcionario nacional al que él puede comunicarse. Así como se ve interesado en que la obra termine porque pasa por enfrente de su casa, puede llamarlo y acelerar los trámites administrativos para que Nación cumpla con el pago de la obra”, defendió Ponce.



El joven concejal prosiguió con la chicana hacia su par macrista diciendo que ponga el mismo énfasis para que se consiga el financiamiento nacional para la obra de desagües de avenida Lafinur. “Le pido que vele por los intereses de la ciudad y no por los intereses de la Nación”, lanzó el edil.



Las chicanas continuaron cuando la macrista Claudia Rocha pidió el uso de la palabra. Remarcó que le llama la atención la reticencia a brindar información y recordó que una de las tareas de los concejales es controlar haciendo pedidos de informe para que el funcionario otorgue las explicaciones del caso.



Pero luego se vino una de la frase muy dura hacia sus colegas del Frente para la Victoria. Rocha les pasó factura a los poncistas que no reclamaran un aumento de la coparticipación municipal “¿Qué pasa con ustedes y la autonomía municipal? ¿Qué pasa que ahora no usan más botines y usan rodilleras?”, manifestó la concejal agregando que antes los poncistas hablaban sobre la baja coparticipación y “ahora les dio amnesia”.



La réplica del oficialismo municipal estuvo a cargo de Federico Cacace. El ex secretario del municipio dijo que algunos de los 22 puntos del proyecto de pedido de informe son “risueños”, por ejemplo, que se informe del domicilio del inspector de la obra. Recordó que junto a Ponce le dijeron a Guiñazú que reformule el proyecto, “lo adapte verdaderamente a lo que hay que preguntar, no preguntar por preguntar en cantidad. Lo vamos a tratar, pero reformulado”.



La otra chicana dirigida al macrismo vino por parte de Delfor Sergnese haciendo referencia al berrinche de Cambiemos cuando se retiró el bloque debido al pedido de tratamiento sobre tablas de la expropiación de granja La Amalia. Hay que recordar que el bloque macrista abandonó la semana pasada del recinto porque les dijeron minutos antes de que comenzara la sesión que se pretendía pedir sobre tablas el proyecto de expropiación.



“Lo que estamos tratando no es el pedido de informe, sino si nos apartamos o no del reglamento. Si hacemos lo que ellos (Cambiemos), gritan a los cuatro vientos y salen corriendo como rata por tirante de este recinto cuando nosotros lo hacemos, y ahora les parece divertido no informarnos. Habla la concejal Rocha de que seamos serios y se comporta como una chiquilina, pierde seriedad ella, no la puedo tratar seriamente a una persona que hace chiquilinadas”, disparó Sergnese.



Las chicanas del edil de Compromiso Federal no cesaron al preguntarse si el bloque Cambiemos quería que se aprobara el proyecto o prefería comportarse como chiquilines “y dar un debate que roza el disparate hablando zonceras actuando de una manera que la semana pasada denunciaron que era grave. Que se habían violado los códigos decían”.



Sergnese pidió un cuarto intermedio entre los tres presidentes de los bloques: Rocha, Dopazo y Sergnese para acordar la metodología de trabajo. Cuando se retomó la sesión, el concejal del oficialismo provincial manifestó que se votaría en contra el tratamiento sobre tablas del pedido de informe porque en la reunión parlamentaria (encuentro entre los presidentes de bloque antes del inicio de cada sesión), Rocha no lo planteó y resaltó que no hay problema en tratar los pedidos de informe.



“Le pido a Guiñazú y Rocha, por los que yo tengo respeto, que sean más serios, que no se presten más a estas tonteras. No hagan estas payasadas, compórtense con más seriedad”, dijo Sergnese.



El tratamiento sobre tablas del pedido de informe sobre la obra de desagües pluviales se rechazó por 10 votos de Compromiso para la Victoria contra 3 del macrismo.