Esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, Andrés Peroni, el abogado dueño del Bonafide que está sobre la peatonal, se enteró de que, durante el trascurso de la noche, delincuentes entraron al local y lograron abrir una de las cajas fuertes, llevándose entre 35 y 40 mil pesos y una “ultrabook” (notebook ultrafina).



“La gente que ha trabajado acá no creo porque, en general, soy bastante exigente con la gente que contrato y nunca he tenido ningún problema con ningún trabajador. Son todos chicos excelentes. Sospecho más de alguien que conozca un poco los movimientos, gente que ha entrado al local, que ha visto y ha estado estudiando y analizando”, le dijo Peroni al periodista Jorge Castro.



A través de un patio interno que comparten varios comercios de la peatonal, los ladrones ingresaron a una oficina que tiene el local de Bonafide, donde revolvieron todo lo que encontraron y, a golpes con un matafuego, lograron abrir una de las dos cajas fuertes. “Abrieron la que tenía plata. En la otra caja tengo el cambio y no la forzaron”, dijo el dueño del local.



El local tiene cámaras de video, las cuales fueron corridas por los delincuentes. De igual manera, al momento de escribir estas líneas Peroni todavía no había podido chequear las filmaciones para, al menos, determinar cuántas personas fueron y en qué horario con exactitud ocurrió el robo.



"Estas cosas te golpean bastante. Laburamos día a día para llegar a fin de mes y pagar los gastos que uno tiene. Esto te hace replantear un montón de cosas, sobre si verdaderamente vale la pena el esfuerzo que hacemos día a día", concluyó Andrés, no sin antes señalar que espera que el Ministerio de Seguridad, si tiene, aporte filmaciones sobre los movimientos que hubo en la peatonal a la noche.