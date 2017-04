Hace horas, desde la Dirección de Prensa municipal se dio a conocer un fallo dispuesto por el Juzgado Federal de San Luis, dando lugar a la medida cautelar que la Municipalidad presentó esta semana en contra del Ejército Argentino, el cual metió soldados y vehículos en granja La Amalia, supuestamente para realizar “maniobras militares”, luego de que el predio fuera expropiado por el Concejo Deliberante.



“Hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por la actora, ordenando que el accionado Ejército Argentino y/o Estado Nacional, cese y se abstenga de ingresar al inmueble denominado ‘Granja La Amalia’”, dice el fallo firmado por el juez federal subrogante, Raúl Fourcade.



Finalmente, se corre traslado al Ejército para que en el término de cinco días “comparezca a estar a derecho” y constituya domicilio legal dentro del radio del tribunal.



El regreso del Ejército a Granja La Amalia fue el pasado lunes por la mañana, tras años de no haber pisado el predio. “Porque si, Dios no lo quiera, la ciudad de San Luis fuera atacada por aire, la defensa debe prever esa probabilidad con equipos que le permitan defender la vida de los sanluiseños”, fue la ya tristemente célebre frase que dijo Walter Ceballos, secretario de Estado de Logística y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, tratando de justificar el accionar del Ejército, al cual hoy la Justicia Federal le prohibió el ingreso al predio.