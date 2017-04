Representantes de las empresas que tienen a su cargo la construcción del Parque “La Pedrera”, de Villa Mercedes, admitieron que no han cumplido con el cronograma original de entrega de las obras, por lo que ya rige un período de multa. Es importante recordar que el Gobierno en varias oportunidades sostuvo que la finalización de la obra era en abril.



Raúl Moreno (de empresa LUMA), Raúl Ibáñez (Alquimaq), Carlos Amprino (Green SA) y Fabricio Cattaneo (Rovella Carranza) reconocieron que ya reprogramaron la finalización de los trabajos pendientes, en una conferencia de prensa celebrada en la Casa de la Música, en Villa Mercedes.



“Queremos comunicar algunas dificultades que las empresas hemos tenido y la necesidad de reprogramar las fechas de finalización de las obras establecidas en el contrato. El viernes pasado mantuvimos una reunión con el Ministerio de Obras Públicas, donde presentamos la reprogramación”, dijo Catáneo.



El nuevo cronograma quedó establecido de la siguiente manera: 28 de abril es la fecha para la inauguración del autódromo, la comisaría, las instalaciones de equinoterapia y las cabellerizas; el 9 de mayo, el hospital; el 10 de junio, el anfiteatro; el 20 de junio, el estadio cubierto de básquet; 28 de junio, los parques y lagunas; y el 9 de julio, el estadio único.



El representante de Rovella Carranza se encargó de reiterar que “el Gobierno de la Provincia ha cumplido siempre con el pago de los certificados mensuales de obra, como también la colaboración de los funcionarios ha sido permanente y han actuado con total celeridad”.



Los empresarios argumentaron inconvenientes en “la provisión de algunos materiales específicos, como los cementos asfálticos modificados, necesarios para el autódromo, como también ampliaciones de obras y adecuaciones de proyectos”.



El ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, recordó “que el Gobierno de la Provincia, tal como lo reconocieron los empresarios, ha cumplido con el 100 % en la gestión y el pago de certificados. Las empresas no llegaron a cumplir con la fecha fijada del 12 de abril; ese día me apersoné en la obra, se labraron las actas correspondientes y comenzó a regir el período de multa por demoras de obras, atendiendo lo que establece la Ley de Obra Pública de la Provincia. Ahora estamos en una etapa administrativa”.