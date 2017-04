Una jornada de inclusión e integración se vivió el viernes pasado en el Servicio Penitenciario de San Luis, con el 5° Torneo Integrador de Ajedrez: una iniciativa organizada por el Gobierno, a través de la Universidad de La Punta (ULP), que reunió a más de 20 internos de distintas unidades, a los ajedrecistas que forman parte del equipo de Ajedrez Social de la ULP y a la bicampeona argentina de ajedrez y una de las más destacadas alumnas de la Escuela de Talentos, la WIM Ayelén Martínez.



“Ha sido muy bueno brindar esta actividad en la Penitenciaría. Que los internos participen, puedan salir de su realidad y divertirse con sus compañeros es muy positivo, y lo vamos a seguir llevando a cabo porque creemos que practicar esta disciplina trae muchos beneficios”, comentó el secretario de Extensión de la ULP, Paulino Gómez Miranda.



Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario de San Luis, Ernesto Sáez, manifestó estar orgulloso por la realización del torneo. “Lo que más nos satisface es que internos de distintas unidades puedan intercambiar la experiencia de esta actividad con grandes jugadores de ajedrez que integran la ULP”. Y destacó: “Darles esta posibilidad de jugar y comprender el ajedrez, les sirve para la convivencia diaria con el resto de la población penal”.



En tanto que Gabriel Perrone, responsable de los talleres de Ajedrez Social en la Penitenciaría, dijo: “Fue una jornada completamente positiva y distinta; que la ULP tenga presencia en estos lugares con Ajedrez Social es un valioso granito de arena a la sociedad”.



La experiencia con el ajedrez en primera persona



Los talleres de Ajedrez Social, además de llegar a ciegos y disminuidos visuales, jubilados, impacta de manera positiva en la Penitenciaría de San Luis donde se trabaja desde el 2006. Actualmente, son más de 60 los internos que eligen jugar al ajedrez semanalmente.



Al finalizar el torneo, una de las internas brindó su experiencia sobre la práctica de ajedrez en la Penitenciaría: “Empecé jugando al ajedrez gracias a Gabriel Perrone. No tenía mucha noción de esta disciplina pero me entusiasmé y me ayudó a acomodar mi cabeza. Siempre les digo a mis compañeras que participen de esta iniciativa. Hay días que comenzamos jugando a las 9:00 y terminamos a la medianoche”, contó Yésica (32).