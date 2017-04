En el marco del 10° aniversario del Planetario y el Observatorio Buenaventura Suárez del Parque Astronómico La Punta, el científico Hugo Levato brindó una conferencia sobre el descubrimiento de exoplanetas a la que asistieron más de 150 chicos.



El 12 de abril de 2007, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, el Gobierno de San Luis inauguró el Planetario y el Observatorio Buenaventura Suárez del Parque Astronómico La Punta (PALP): dos iniciativas que acercan la ciencia y la astronomía tanto a los puntanos como a visitantes de otros puntos del país y el mundo. En el marco del 10° aniversario de estas propuestas, la Universidad de La Punta (ULP) organizó una jornada de divulgación científica de la que participaron más de 150 alumnos de la Escuela Pública Digital “Albert Einstein”, la Escuela Pública Digital “Isaac Newton” y el Colegio N° 36 “Bernardo Houssay” de la ciudad de San Luis.



La actividad comenzó en el SUM de la Universidad con la conferencia titulada “Las nuevas Tierras”, a cargo del director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y el Espacio del CONICET, Dr. Hugo Levato, quien explicó distintas investigaciones y misiones espaciales de la NASA, basadas en descubrimientos de exoplanetas. “Esto es de mucho interés no sólo para la astronomía, ya que es un tema que está ligado con las humanidades, las religiones y otras actividades. Hasta ahora se han descubierto casi 2500 planetas extrasolares, pero debe haber muchísimos más”, comentó.



Levato, quien es considerado uno de los científicos más importantes de la década por la Fundación Konex, también se refirió a la jornada de divulgación científica organizada por la ULP y la importancia que tiene para los alumnos de los últimos años del secundario: “Estas iniciativas son fundamentales porque las ciencias naturales no están muy bien representadas entre los estudiantes a nivel país. En general, los chicos eligen algunas cuestiones humanísticas, y a la Argentina le hacen falta personas que se dediquen a la ingeniería, a la electrónica, a la informática y a las ciencias naturales no biológicas como la física o la astronomía. Realmente, he visto mucho entusiasmo en los chicos con respecto a los temas que abordamos”.



Por su parte, la jefa del Programa Ciencia y Técnica de la ULP, Elina Leonhart, expresó: “Estamos sorprendidos por los conocimientos y adelantos en ciencia y tecnología que ha compartido Hugo Levato con nosotros. Además, rescato el interés que manifestaron los alumnos con esta conferencia, ya que participaron mucho. Muy pocas veces los estudiantes tienen la posibilidad de estar en contacto directo con un científico real, y es lo que sucedió esta mañana. Que Levato haya tenido esa interacción con los jóvenes significa que esto ha sido un éxito”.



Posteriormente, las actividades continuaron en el Parque Astronómico, donde los alumnos asistieron a funciones temáticas en el planetario y participaron de propuestas científicas interactivas vinculadas con las invenciones de destacados científicos, como Galileo Galilei, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, Arquímedes y Albert Einstein. “Estas actividades fueron orientadas para que los chicos pudieran vivenciar a través de los trabajos base de estos científicos, quienes desarrollaron grandes teorías y fórmulas. Estos experimentos fueron el origen para que hoy en día la NASA pueda llegar a descubrir los exoplanetas”, sostuvo Leonhart.



La experiencia de los jóvenes en el mundo de la astronomía



Con respecto a la jornada de divulgación científica, Bruno Díaz (17), alumno de la Escuela Pública Digital “Albert Einstein”, señaló: “La conferencia de Levato me pareció muy interesante porque nos contó sobre las misiones espaciales que se han realizado y las que se están desarrollando. Es un gran profesional, me sorprendió muchísimo”. En tanto, Facundo Ferreiro (17), también alumno de la EPD “Albert Einstein”, afirmó: “Fue una experiencia muy buena; en el PALP nos explicaron distintos aspectos de la ciencia en general y los principios básicos de cada tipo de ciencia. Además, nos enseñaron cosas del sistema solar y nos brindaron mucha información de los planetas y las constelaciones”.