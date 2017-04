Este jueves a las 16 horas, en el salón Ricardo Rojas (Junín 1171), la red Ser Fiscal realizará una capacitación en la ciudad de San Luis. La charla será encabezada por Claudia García, responsable legal de la red, quien va a explicar las características de las boletas únicas de papel y electrónica, la diferencia entre los sistemas electorales y la legislación vigente para 2017.



La charla es abierta al público en general, pero se han cursado invitaciones a las distintas universidades de la provincia, y en particular a los alumnos de Ciencias Políticas que dicta el Instituto de Formación Docente.



Celeste Aparicio, coordinadora de Ser Fiscal en San Luis, explicó que la red está impulsando que este año se utilice la boleta única de papel en todo el país, “para poder equipararnos entre todas las provincias”. “En este sistema, a la gente le dan como un afiche, doblado, donde figuran todos los candidatos. Luego entra al cuarto oscura y marca los candidatos que quiere votar. La boleta única de papel lo que permite es transparentar aún más la elección porque no hay votos en la calle y no se contamina el medio ambiente”, explicó Aparicio.



Si llegara a ser que en la misma fecha se voten cargos municipales, provinciales y nacionales, explicó la coordinadora de Ser Fiscal, al votante se le entrega una boleta por cada ámbito.



Otra ventaja de este sistema es que las boletas solo están en poder de la Justicia y luego del presidente de mesa, lo que ayuda a evitar muchos fraudes. Además se ahorra una gran cantidad de dinero, ya que no es necesario que el Estado le provea a cada partido los fondos necesarios para imprimir un padrón entero.