“La respuesta no llegó. Por lo tanto seguimos adelante con la medida convocada”, anunció ayer Pablo Giménez, secretario gremial de Sadop, en relación al paro de docentes privado que se realizará el día de hoy. La medida durará 24 horas e incluirá una concentración, a las 11 de la mañana en plaza Pringles, de docentes y padres que acompañan la medida.



“Los costos de este aumento de algún lado tienen que salir. O lo paga el papá o lo paga el Gobierno, porque evidentemente el empleador va a trasladar a las cuotas este aumento para poder afrontar y cumplir con lo que legalmente tiene que cumplir”, dijo Giménez.



El gremialista también contó que Sadop le pidió al Ministerio de Trabajo de la Nación y al programa Relaciones Laborales que fueran mediadores en el conflicto, “como una tercera vía de escape frente a la no respuesta, pero se ve que no hubo voluntad de intentar solucionar este inconveniente”.



“Esto se pone cada vez más grave porque pasó marzo y estamos a días de que se pague el sueldo correspondiente a abril y a eso le tenemos que sumar dos cuotas incentivo que tenemos atrasadas. Si uno se pone a hacer más o menos cuentas llega rápidamente a los $7.000 de deuda”, señaló Giménez.



Con respecto al reclamo, el secretario remarcó que las patronales de las escuelas privadas de la provincia han “determinado” que el aumento para sus docentes debe ser el mismo que porcentaje que aumentó la subvención que reciben por parte del Estado provincial. Como dicha subvención aumentó solo un 18% en marzo, ese fue el porcentaje que recibieron los docentes privados, lo que no fue suficiente para alcanzar el piso de un aumento de $4.000 de bolsillo que se les garantizó a los estatales. Esto, sostienen desde el gremio, rompe la equiparación salarial entre docentes privados y estatales que fija la Ley Nacional 26.206.



Por el lado de los colegios privados, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (ASIEP) aseguró que el aumento del 38% otorgado por el sector no desvirtúa la Ley Nacional. Esto se debe a que este aumento garantiza la equiparidad en la “remuneración mínima” entre privados y estatales, ya que el “incremento adicional” que reciben los docentes de las escuelas públicas para llegar a ese aumento de $4.000 “tendrá carácter de no remunerativo”.



Por su parte, el ministro de Educación, Marcelo Amitrano, dijo lo siguiente sobre el paro: “Veo con preocupación que la posición de Sadop le haga perder días de clases a los chicos”. Asimismo, aseguró que la Provincia invierte más de $24 millones mensuales en subvención de instituciones privadas, pero que, de igual manera, “el Gobierno de la provincia no es empleador del sector privado”, por lo cual le parece “inapropiado” que se lo involucre en este reclamo.



Luego del paro de mañana se decidirá como continúa el paro. La idea, por el momento, es que la semana que viene se realice un paro de 48 horas.