En declaraciones al programa “Nada Secreto” de radio Universidad, Enrique Miranda, presidente del Círculo Médico de San Luis, negó que se haya aceptado la oferta de Dosep, la cual ofreció pagar un aumento del 12,96% en las prestaciones médicas.



“Le dijimos que lo íbamos a analizar, que nos tenemos que reunir con los socios y ver que es lo que decide la mayoría, pero de ninguna manera hubo un acuerdo, solo un ofrecimiento”, dijo Miranda, refiriéndose al encuentro que hubo el viernes de la semana pasada con la flamante coordinadora de la obra social, Gladys Bailac de Follari.



Durante la reunión, contó el médico, Bailac los puso al tanto de la situación de la obra social, la cual tiene un “gran déficit de muchos millones de pesos”, debido a un “desmanejo” de la misma. “Como que se nos quiere cargar a nosotros el déficit que tiene la obra social”, opinó Miranda, que también señaló que, hasta donde él tenía entendido, todavía no se había llegado a ningún acuerdo con los anestesistas ni cirujanos.



“No hay un acuerdo. Nosotros le dijimos que nos parecía bajo ese aumento, que íbamos a trasladar el ofrecimiento a los socios y que esperábamos tener nuevas reuniones a ver si nos podíamos acercar un poco más en cuanto a lo que pretendíamos nosotros y lo que nos ofrecen ellos”, continuó el médico, quien además puntualizó que los médicos recién estarán cobrando este aumento a partir de los meses de agosto y septiembre.



Durante las negociaciones, los médicos le mostraron el acuerdo que suscribieron en febrero con la anterior coordinación de la obra social e inclusive uno de 2007, año en que Bailac ocupaba este mismo cargo, donde se trasladaba el mismo aumento que se dio a la Administración Público a lo que Dosep le pagaba a los profesionales de la salud.



Con respecto a esto, Miranda también destacó que ellos “nunca” realizaron un pedido de aumento, sino que fue la obra social misma la que, en febrero, les propuso “con número de expediente, firma y sello a nivel de coordinación equiparar el aumento de las prácticas y las consultas con el aumento de los empleados públicos”.



“Nosotros queremos que se cumpla lo pactado este año, que ratifica lo que estaba pactado ya de años anteriores que viene de la anterior gestión de la señora Bailac de Follari. Nosotros siempre hemos acompañado el aumento de sus ingresos. Nunca hemos desfinanciado a la obra social”, aseguró Miranda, remarcando que si Dosep, por ejemplo, si la Administración Pública recibe un aumento del 20%, los ingresos de Dosep suben un 20% y el Círculo Médico pide una suba por ese mismo porcentaje.



El profesional también señaló que, de todos los convenios que tiene el Círculo Médico, el de Dosep es el más bajo, ya que en octubre del año pasado se fijó un piso de $300, mientras que la obra social estatal ofrece pagar $289 recién a partir de este año. Por esta razón, y hasta tanto no se llegue a un acuerdo, la obra social seguirá cobrando un plus de $100 para todas las consultadas y prestaciones que se brinden a los afiliados de Dosep.