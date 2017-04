El gobernador Alberto Rodríguez Saá entregó anoche en Villa Mercedes 21 nuevas unidades a la Unidad Regional II de la Policía. Los flamantes móviles de inmediato pasaron a ser destinadas a distintas reparticiones de Villa Mercedes y zona de influencia y a la Policía Caminera.



Acompañado por el ministro de Seguridad, Ernesto Alí, como también por autoridades municipales y provinciales, la familia policial con asiento en el Departamento Pedernera, y de público, el primer mandatario provincial presidió la ceremonia llevada a cabo en la Plaza de la Salud, sita en Belgrano e Hilario Cuadros.



“Seguimos haciendo inversiones y creo que hemos logrado los mejores salarios para la Policía, como también que tenga mejores equipamientos. Ahora depende de nosotros, del Gobierno, la Policía, el Ministerio y, por supuesto, la ciudadanía, porque nada podemos hacer solos sino trabajamos todos juntos por el flagelo de la inseguridad, que es la preocupación de todos. No hay encuesta o conversación donde no aparezca la inseguridad como un tema preocupante, y por supuesto que estamos preocupados y queremos lo mejor de lo mejor para San Luis”, expresó Rodríguez Saá.



“Los humildes deben ser nuestra preocupación, que vivan en la máxima seguridad. Si están bien los humildes estamos bien todos. Por eso nuestro trabajo, para atacar el flagelo de la desocupación con el cierre de fábricas, algo que no había llegado a San Luis pero que ahora llegó, y estamos trabajando para generar más fuentes laborales para todos; que los chicos, nuestros hijos, coman en su casa con su papá y mamá. Si esto pasa, estamos mejorando muchísimo, y si todos tienen trabajo, estamos logrando un ordenamiento en la sociedad. Y ahí está la Policía para cuidarnos”, dijo el mandatario.