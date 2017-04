En la mañana de este miércoles, en la autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Liborio Luna, el conductor alcoholizado de un camión que transportaba maíz, perteneciente a la firma El Porvenir, se quedó brevemente dormido al volante y mordió la banquina, lo que provocó que el acoplado realizará un “corte tijera” y volcara sobre el cantero central, derramando toda la carga.



Si bien personal policial llegó al lugar del hecho rápidamente, el alcohotest al conductor del vehículo, Raúl Oscar Laciar Ortiz, se realizó unas tres horas después de ocurrido el accidente y arrojó como resultado 0,93 gramos de alcohol en sangre. Cabe recordar que para los camioneros se aplica la tolerancia cero en lo que respecta al alcohol a la hora de conducir.



A raíz del resultado positivo se retuvo de forma preventiva el rodado y la licencia de conducir de Laciar Ortiz, quien tiene 43 años de edad y es oriundo de San Juan. A su vez, hubo que cortar uno de los carriles de la autopista por varias horas debido a la gran cantidad de maíz que cayó sobre la calzada.



En una entrevista realizada minutos después del accidente con el periodista Jorge Castro, el conductor, visiblemente alcoholizado, atribuyó su estado de ebriedad a masticar un chicle de menta, entre otras cosas. “Yo desayuné en Vizcacheras, dormí, tomé unos mates con azúcar. Es más, estoy comiendo un chicle de menta. No se, ¿qué se yo? Dicen que la menta te hace, no te hace, pero bueno, ante los nervios y no se explicar. Estas son cosas que pasan”, dijo Laciar Ortiz. “En San Pacho comí una costeleta con ensalada, ¿qué se yo? ¿Será eso?”, agregó.



“No es casual ni usual en mi tomar”, aseguró el camionero más adelante, quien agradeció que solo hubo “víctimas materiales”.