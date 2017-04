El Sindicato de Docentes Privados (Sadop) afirma que el paro docente privado por 24 horas tuvo un acatamiento de 90% promedio entre el turno tarde y turno mañana. Desde el gremio adelantaron que no se descarta otra medida de fuerza de mayor duración.



Pablo Giménez, secretario gremial de Sadop, confirmó a La Gaceta que el acatamiento en el turno mañana a la medida de fuerza fue del 95%. Para el turno tarde, la adhesión fue del 85%.



“Espero que se haga una lectura inteligente de esta manifestación para que pueda darse la solución que estamos pretendiendo. No es más ni menos que es estar equiparados, como estábamos y la normativa vigente así lo prevé, salarialmente (con el docente de escuela pública”, comentó el secretario.



Cerca de un centenar de docentes privados marcharon por las calles céntricas en la mañana de ayer para hacer visible su reclamo. La mayoría de los manifestantes fueron mujeres que también se evidenció en el sonido de los cantos por la prevalencia de voces femeninas. “Mentiroso, Alberto mentiroso”, cantaron al ritmo del hit de Karina.



Los privados pretenden el mismo incremento salarial que recibieron los docentes de establecimientos públicos. Pero las patronales de las escuelas privadas otorgaron un aumento del 18% (primera fase de aumento) a sus docentes, mismo porcentaje en que el Gobierno les aumentó la subvención a los dueños de los establecimientos. Pero en muchos casos, el 18% de incremento a los maestros privados no alcanzó para llegar al piso de aumento de $4.000 como sucedió con los docentes de las escuelas públicas.



Giménez adelantó que si no reciben respuesta positiva de la patronal a su reclamo se evaluarán nuevas medidas de fuerza con más paros de mayor duración.