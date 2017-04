Durante el primer mes de sesiones en la Cámara de Diputados, los legisladores no aprobaron ningún proyecto de ley. Los diputados aprobaron homenajes, repudios y declaraciones de interés que en nada mejoran la vida del ciudadano. Además, como es año electoral, seguramente habrá menos sesiones porque no se alcanzará el quórum porque los legisladores están de campaña.



Hay que recordar que durante este mes hubo cuatro sesiones. El sábado 1º de abril pasado, el Gobernador inauguró el período de sesiones en la Legislatura y la mencionada sesión se continuó el miércoles siguiente como ya es tradición.



¿La no aprobación de proyectos de ley en un mes de sesiones quiere decir que los diputados no trabajaron? No necesariamente, ya que en varios casos trabajan en proyectos ya presentados o que se presentarán próximamente.



El punto es que se perdieron cuatro sesiones en cuestiones que no aportan al mejoramiento de la vida del ciudadano. Por citar algunos ejemplos, ayer se aprobó un homenaje por el 89 aniversario del nacimiento de Eva Perón, declaró de interés el Congreso de Turismo en Potrero y un repudio a la represión en Santa Cruz.



La Gaceta preguntó a un legislador del oficialismo el motivo por el cual no se trataron proyectos de ley en casi un mes de trabajo. “Todos los años cuando arranca el año legislativo tiene un arranque lento, paulatino. El 1º de abril viene el Gobernador y abre las sesiones y a lo mejor ese mismo día incorpora normas a través de Senadores y otros años no. Entonces en función de las normas que vayan llegando, y de los proyectos propios que se vayan generando en el ámbito propio de la Legislatura, es que se va dando la dinámica”, justificó el diputado Alfredo Domínguez.



Vale recordar que la Legislatura sesiona nueve meses al año y la mayoría de los diputados tienen la tradición de tomarse dos semanas de vacaciones de inverno que no están contempladas en el reglamento interno. Se intenta sesionar, pero como hay falta de quórum, la sesión se declara desierta.



Uno de los proyectos que remitió el Gobierno semanas atrás es la creación de la Secretaría de la Juventud que implica una nueva reforma de la Ley de Ministerios. La iniciativa la aprobó en Senado en la sesión del pasado martes.



“Los proyectos de ley en su mayoría están entrando por el Senado e inmediatamente ni bien el Senado los trata, nosotros los incorporamos y van a sus comisiones respectivas y se les da la celeridad que el caso requiere. Estamos dispuestos a poner toda nuestra entrega para que éste año no sea un obstáculo el desenvolvimiento del Gobierno en la necesidad de sus leyes”, fue otro argumento del oficialista Domínguez.



El proyecto de la Secretaría de la Juventud no fue tratado ayer porque se remitió a Diputados fuera de horario.



El otro factor que relantiza el funcionamiento de la Cámaras es que los diputados tardan en poner en funcionamiento las comisiones de trabajo. Oficialmente no se dio a conocer la composición de cada comisión, pero Domínguez adelantó que tiene los mismos integrantes del año pasado y resta definir las autoridades de cada una.



Al comienzo lento y paulatino al que hizo referencia Domínguez hay que sumarle otro ingrediente que puede perjudicar, y probablemente lo haga, la tarea legislativa. Este año hay elecciones y renovación de bancas en Diputados. Por lo tanto, los legisladores estarán de campaña. Como sucedió en otros años electorales, varias sesiones no se concretaron por falta de quórum.



Como se viene informando en La Gaceta desde hace años, el no sesionar semanas antes de las elecciones es costumbre en la Legislatura provincial. Los diputados no sesionaron los dos miércoles previos a las PASO de 2011. En 2015 no hubo quórum al miércoles anterior a las Primarias y tampoco lo hubo en el Senado. Para las generales de 2013 y 2015, la Cámara de Diputados no tuvo quórum para sesionar dos miércoles antes de las elecciones



Por lo mencionado, 2017 se vislumbra como un año legislativo con menor cantidad de sesiones.