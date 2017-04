Funcionarios municipales dieron a conocer en la mañana de hoy que se interpuso hace un par de semanas una demanda penal en el Juzgado de Instrucción Nº 1contra dos ex funcionarios de la comuna por el escándalo del robo de cuatro motos secuestradas del Corralón Municipal. Además, revelaron la metodología del robo de las motos.



Para concretar el delito se presentaba en la sede municipal, un cómplice que era un joven rubio de ojos celestes y piel blanca con una autorización, firmada por alguno de los dos denunciados, para retirar una moto. Las motos robadas eran de una marca conocida y que estuviera en buenas condiciones de funcionamiento.



La asesora letrada de la Municipalidad de San Luis, Julieta Rossi, comentó que los ex funcionarios, uno de ellos Leandro Lucero, quien solía estar a cargo de Tránsito Municipal, fueron denunciados por malversación de bienes secuestrados y amenazas a una empleada municipal y a su pareja. Los funcionarios municipales no quisieron informar los nombres de los denunciados, pero se conocía el de uno de ellos.



Los dos denunciados amenazaron personalmente a la empleada para que no testificara y diera a conocer la metodología de la sustracción de los vehículos. Para resguardar la seguridad de la empleada se la trasladó de área de trabajo. Teniendo en cuenta lo mencionado al final, en la presentación judicial se pidió una orden de restricción de acercamiento hacia la trabajadora.



De las cuatro motos robadas, Rossi señaló que el municipio indemnizó a dos de los damnificados. Un más conocido de ellos, Andrés Pascuali, quien reveló el caso ante los medios, se la pagó el valor de la moto de $41.200. Los restantes damnificados todavía no los ubicaron.



Por otra parte, El secretario Legal y Técnico, Carlos Vilche, manifestó que el municipio rematará próximamente las 568 motos que están secuestradas en el Corralón Municipal.