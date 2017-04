El jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, confirmó que el nuevo precio de la garrafa social en los depósitos de las distribuidoras oficiales es de $140, mientras que se espera que en los comercios no supere los $200. La tarifa fue fijada por la Secretaría de Energía de la Nación y la Provincia suscribió un acuerdo con las distribuidoras y controlará que el precio oficial se cumpla.



Montiel Díaz informó además que los depósitos de las distribuidoras oficiales, donde puede adquirirse a ese precio, son YPF en San Luis y Merlo, y TotalGas en San Luis y Villa Mercedes.



“En este precio de $140 no está incluido el flete en el caso de que el particular solicite que le lleven la garrafa de 10 kg a su casa. En un radio de 40 kilómetros estará pagando $200 como máximo”, señaló el funcionario, quien además explicó que la misma tarifa se aplica para los comercios minoristas y las localidades donde las distribuidoras no poseen depósito.



“Vamos a controlar que se respete el precio oficial de los distribuidores que es de $140 y que a través de los comercios no supere los $200. Y además que el mismo sea exhibido, en caso de no cumplirse labraremos acta y aplicaremos las sanciones correspondientes”, agregó Montiel Díaz.