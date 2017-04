El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece el sistema de fideicomiso para que los adjudicatarios paguen la construcción de las viviendas municipales que se pretenden edificar en granja La Amalia. La iniciativa aprobada y establece un sistema similar a Procrear



El fondo fiduciario público aprobado se denomina San Luis Progresa. El concejal del oficialismo municipal Federico Cacace explicó que se trata de un fideicomiso similar a lo que es Procrear, pero que no se limita a la vivienda sino que también implica el desarrollo urbanístico como es el pago de lotes en clara referencia a los lotes de granja La Amalia en el marco del plan Tu Techo Tu Tierra.



El edil macrista Francisco Guiñazú fue el único que criticó el proyecto en la sesión. Señaló que se transferirán recursos para que los bancos administren bienes y fondos de los vecinos. Además, criticó que en el proyecto tratado no figuraba el contrato de fideicomiso que firmará el municipio con los bancos. “No podemos estar pidiendo la aprobación de algo que no conocemos”, expresó Guiñazú y agregó que se autoriza a que los bancos administren los bienes en cuestión por 30 años comprometiendo futuras gestiones municipales.



Otro aspecto que criticó el edil fue que se pone la coparticipación municipal como garantía ante los bancos y que se faculta a la Municipalidad para realizar el movimiento de partidas para pagarle al banco.



“Los bancos son una fuerza corporativa muy poderosa y si nosotros abrimos las puertas a que las fuerzas corporativas manejen los dineros públicos, estamos cediendo el interés general de la gente”, finalizó Guiñazú su alocución.



Luego, Delfor Sergnese de Compromiso Federal, manifestó que se vota un fideicomiso, no la transferencia de la tierra. Resaltó que la particularidad del fideicomiso San Luis Progresa tiene una comisión de control integrada por dos funcionarios municipales, el secretario de Hacienda (Esteban Pringles) y el de Desarrollo Urbano (Enrique Picco) y un tercer integrante que es el presidente del Concejo Deliberante (Luis Macagno).



“No coincido con Guiñazú de que vamos a perder la propiedad. El fideicomiso está previsto que propiedad fiduciaria es ajena a las partes. En consecuencia, los bienes del Estado están debidamente protegidos”, expresó Sergnese.



El proyecto se aprobó por 11 votos positivo (Compromiso Federal y el Frente para la Victoria) contra 3 negativos (Cambiemos).