Tras meses de vueltas, la Justicia Federal de San Luis finalmente aprobó la creación del partido del ex gobernador Claudio Poggi, Avanzar San Luis. El fallo fue dado a conocer esta mañana, pero todavía no se conocen detalles del mismo.



“Esto supone que podemos competir en las próximas elecciones, las de este año. Esto supone que a las elecciones de San Luis las va a resolver el voto de la gente, no los atropellos ni las proscripciones”, dijo Poggi, en un mensaje de voz que ya se ha propagado por WhatsApp, en el cual agradece el apoyo de los afiliados y de las 50 mil personas que firmaron la nota sobre el partido que fue enviada a la Nación.



“Es tan solo el primer paso, pero claramente el poder real lo tiene la gente. Avancemos. Chau, chicos”, concluye el mensaje del diputado nacional.



Cabe recordar que el partido inicialmente se iba a llamar “Avanzar”, a secas, pero ante una presentación de los hermanos Rodríguez Saá, quienes planteaban que el nombre se podía confundir con “Avancemos”, que es un partido oriundo de Buenos Aires; se cambió a “Avanzar San Luis”.



“Los hermanos Rodríguez Saá y el doctor Sergnese aludieron que existía otro partido político, en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Avancemos y tiene tres meses de vida de reconocimiento político. Nuestra argumentación fue, desde lo jurídico y desde el sentido común, que ‘Avanzar’ no es lo mismo que ‘Avancemos’. En segundo lugar que Avancemos es un partido político de otro distrito donde no vamos a competir, con lo cual no se genera la confusión en el votante. La tercera razón es que Avancemos estaba en conocimiento del tema, se lo notificó y no se presentó a la audiencia ni impugnó en ningún momento”, dijo Poggi, allá por noviembre del año pasado, cuando comenzó la polémica con respecto al nombre del partido.