Sportivo Estudiantes volvió a la senda del triunfo tras imponerse 1 a 0 ante Boca Unidos en Corrientes. El gol de la victoria lo marcó Jonathan Mazzola en el minuto 51 del partido. El equipo sanluiseño quedó 11º en la tabla con 52 puntos cuando faltan tres partidos para que cierre la fecha 41 del Nacional B.



El partido fue complicado para el elenco puntano, que no la pasó bien en la primera parte, ya que el local salió con todo en busca del primer gol del encuentro y manejó la pelota con más criterio en el sector medio, y generó las mejores chances. Gonzalo Ríos fue fundamental en el elenco mesopotámico que dominó las acciones del juego, pero no pudo vencer a Facundo Lupardo.



En la segunda parte, Estudiantes se adelantó un poco en el terreno y tras un centro de Curima que dio en el travesaño, Jonathan Mazzola mandó la pelota al fondo del arco para poner el 1 a 0 cuando corrían 4 minutos.



El gol tempranero de la visita fue un golpe duro para Boca Unidos que se tomó varios minutos para meterse nuevamente en el juego.



Estudiantes se retrasó en el campo y le dejó la tenencia al local. El equipo de Bassedas fue en busca del empate y tuvo varias ocasiones claras para conseguir la igualdad, pero sus delanteros no estuvieron finos dentro del área.



El “Albiverde” ganó y dio un paso más en la búsqueda del objetivo que es la permanencia en la categoría. Estudiantes llegó a las 52 unidades y de a poco se aleja de la zona roja del descenso. En la próxima fecha recibirá a Independiente de Mendoza.