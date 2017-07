En vez de ser del 50%, los aguinaldos que se pagan en la provincia de San Luis históricamente han correspondido a un 40 o 45% del salario de bolsillo de los empleados de la Administración Pública provincial y de los docentes que trabajan en escuelas privadas, ya que cobran bajo el mismo régimen. Esto se debe a que muchísimos sueldos de los empleados públicos tiene un gran componente llamado “no remunerativo” que no es tenido en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo, a lo que hay que sumarle que el salario básico que se paga en San Luis es uno de los más bajos del país.



Este año, sin embargo, la brecha entre el aguinaldo a cobrar y el equivalente al 50% de un salario de bolsillo será más grande que nunca en una gran cantidad de casos. Esto se debe a que el aumento salarial de este año hizo que el porcentaje “en negro” de cada sueldo creciera aún más, ya que el plus que se otorgó para que todo el mundo tenga un incremento de, como mínimo, $4.000 fue no remunerativo. Por ende, los aguinaldos de este año, para quienes recibieron este plus, serán de un porcentaje que va a ir del 34 al 37% de un salario de bolsillo.



Así es cómo el salario de muchos empleados públicos incluye una cifra cada vez más grande que no es tenida en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo, por lo que ese preciado 50% va a estar cada vez más lejos. Esto va a ser particularmente notorio en el caso de los empleados que tengan menos antigüedad, ya que, para que llegaran a los $4.000 de bolsillo en marzo, fueron los que recibieron la cifra no remunerativa más grande.



¿Es legal?

El 7 de junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas, a través de la sentencia del caso “Díaz, Paulo Vicente contra Cervecería y Maltería Quilmes”. Este fallo, si bien no obliga al Gobierno provincial a incluir las sumas no remunerativas, sienta un claro precedente a través del cual los trabajadores públicos y privados podrán reclamar ante la Justicia que estos montos les sean computados dentro de sus aguinaldos, vacaciones, pagos de accidentes de trabajo y horas extras de los últimos dos años.



Ese mismo año, el por aquel entonces senador nacional Eugenio “Nito” Artaza presentó un proyecto para que las sumas no remunerativas sean directamente prohibidas. Desafortunadamente, el proyecto nunca prosperó ya que son muchos los gobiernos que utilizan esta artimaña de las cifras no remunerativas.