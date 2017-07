Si bien hoy el oficialismo del frente Avanzar y Cambiemos tuvo una alegría en el ámbito de la Justicia Electoral provincial, con el Tribunal declarando nulo lo actuado por el juez Agustín Ruta en lo referido a la lista de Jorge Agúndez y Horacio Quevedo, a nivel nacional no ocurrió lo mismo, ya que el día de hoy la Justicia federal autorizó a la lista “opositora” al oficialismo partidario, la cual es encabezada por Antonio Lorenzo y Claudia Farabelli, a participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 30 de agosto.



De este modo, el “Tony” Lorenzo competirá contra Claudio Poggi para ser el primer candidato a senador nacional de Avanzar y Cambiemos por San Luis, mientras que Farabelli lo hará contra José Luis Riccardo, quien busca renovar su banca como diputado nacional por cuatro años más.



Si bien, como las primarias nacionales son obligatorias, es poco probable que otros partidos intervengan en la primaria de Avanzar y Cambiemos, la aprobación de esta lista supone que los fondos públicos que se enviarán al frente deberán ser compartidos por dos listas y no manejados por una sola como ocurre cuando hay una lista unidad.



Por el momento, se desconoce si el “oficialismo” de Avanzar y Cambiemos por San Luis va a apelar esta decisión de la Justicia Federal o no.