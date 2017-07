La semana pasada, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá hizo una serie de declaraciones con respecto a su plan para mejorar la Salud en la provincia, el cual básicamente consiste en sacar un aviso en medios nacionales diciendo que en San Luis el salario inicial de un médico es de $53.000. Rápidamente, esta desafortunada frase generó un gran número de críticas por parte de los médicos de la Carrera Sanitaria de San Luis



"Nos enoja que no se digan las cosas como son de verdad. Esto dicho así, al pasar, suena como muy rimbombante, como que cobramos mucho. Ninguno cobra $53.000. Yo tengo 30 años de antigüedad, soy categoría F, y cobro 46 mil pesos. En el caso de los médicos que recién se inician, cobran $42.000”, comentó Ana Lía Trifiró, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), destacando además que, más allá de los médicos, los técnicos y licenciados en otras especialidades cobran alrededor de $10.000 o $15.000 y también tienen sus títulos bloqueados para ejercer su profesión fuera del Sistema Sanitario.



“En ninguna parte de la Argentina, dice el senador, se cobran $53.000. Y tiene razón, pero porque en ninguna parte de la Argentina están bloqueados. Y en los lugares donde están bloqueados, como por ejemplo en Neuquén, cobran $68.000 de bolsillo más o menos, más $6.500 de incentivo para vivienda, más el pago de las guardias aparte. Nosotros hacemos todoterreno por $46.000, en el mejor de los casos, que es como el mío. Y en Mendoza, los médicos bloqueados cobran $120.000. Y trabajan 40 horas. Nosotros acá trabajamos 48”, continuó Trifiró, refiriéndose a las declaraciones de Rodríguez Saá.



“No es por nada, pero si va a comparar, que compare con alguien que trabaja las mismas horas que nosotros y que están bloqueados. Sino que no me compare. Para ofrecer este sueldo, y que sea algo llamativo, deberían ofrecer acceso a la vivienda, que no hay, deberían ofrecer un incentivo por guardia, que no hay en muchos casos”, añadió la médica.



En materia de viviendas, donde con el correr de los años se hicieron múltiples anuncios, como el plan Radicar Salud, que no prosperaron al 100%; la secretaria de APTS remarcó que durante la gestión de Claudio Poggi el gremio logró un convenio para la construcción de 90 casas, las cuales después sufrieron una demora extra de un año para ser entregadas, a pesar de estar terminadas, por el Gobierno de Rodríguez Saá. Si bien hay muchos profesionales que consiguieron viviendas por otros métodos, reconoció Trifiró, nunca se logró implementar un plan sistemático como, por ejemplo, el de Neuquén.



“¿Por qué no habla de que para nosotros, como dice nuestro contrato, ‘todos los días y horas son hábiles’? Porque no todos los días y horas son hábiles. Si yo trabajo de noche, me tienen que pagar una diferencia. Eso lo hacen en las fábricas, ¿por qué a los médicos no se lo hacen?”, continuó Trifiró criticando las declaraciones de “el” Adolfo.



Otras cuestiones de precarización que denunció la gremialista es que todos los médicos de la provincia nunca adquieren una condición de planta permanente, sino que son contratados por tres meses. “Me están cargando. Y salen después a decir $53.000 como si fuese una maravilla y es una mentira y las condiciones de trabajo son muy precarias”, sentenció Trifiró. “¿Vos te pensás que Zaldivar hijo vendría a trabajar por $53.000 a San Luis?”, agregó la médica, en referencia al reconocido oculista mendocino, remarcando también que San Luis tiene uno de los mercados inmobiliarios más caros del país, lo que hace la oferta local menos atractiva para gente de otras provincias.



“Si fuera negocio, no se habría ido nadie de la Carrera Sanitaria. Y de la Carrera Sanitaria se han ido muchísimos profesionales. Todos muy valiosos”, dijo la médica, recordando aquellas épocas en que no quedaban traumatólogos en la salud pública.



La precarización laboral de los médicos de la Carrera Sanitaria puntana, continuó Trifiró, también se da a la hora de jubilarse. “Nosotros nos jubilamos como empleados administrativos y no lo somos. La provincia aporta por nosotros, a la caja que es nacional, como empleados administrativos comunes. Entonces se ahorran un montón de plata”, concluyó la secretaria general de APTS, no sin antes destacar que los médicos de San Luis "son los más precarizados de la Argentina".