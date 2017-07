La Dirección de Obras Privadas y Catastro brinda asesoramiento gratuito a los vecinos sobre el procedimiento para obtener el permiso de construcción y la aprobación de planos de obra.



“Consideramos muy importante que la gente sepa que el permiso de construcción se tiene que aprobar antes de iniciar la construcción, obviamente con un profesional matriculado a cargo quien será el representante y director técnico de la obra. El derecho de construcción sale $27 el metro cuadrado previo a la construcción”, comentó Gabriela Pisoni, directora del área.



La funcionaria agregó que si una obra se comenzó sin control ni con la participación de un profesional, el valor del permiso se encarece, y además se exige el cumplimiento del Código Urbanístico.



Los vecinos pueden contar con la representación técnica de un ingeniero, maestro mayor de obras o un arquitecto, quienes elaboran planos de construcción. “Una vez que el dibujo técnico está aprobado a través de un visado del colegio, se dirige a la Municipalidad donde una vez paga la liquidación del permiso de construcción, el vecino tendrá su plano aprobado, el permiso de construcción y la obra y la vivienda regularizadas”, precisó la directora.



Por otra parte, el Plan de Regularización Tributaria 2017 incluye la posibilidad de adherir a un blanqueo catastral con importantes descuentos sobre el capital de la deuda. “Todas las obras que no fueron regularizadas a tiempo, que ya se construyeron y las obras irregulares pueden llegar a pagar hasta el 50% menos del capital adhiriendo a este plan de moratoria y que brinda muchos beneficios”.



“Sepan que las obras que no cumplen con el Código Urbanístico, que ya se construyeron sin la participación de un profesional, que no tuvieron dirección técnica alcanzan hasta los $450 el metro cuadrado. Por eso el precio varía demasiado desde los $27 a los $450 y es de suma importancia que el propietario sepa cómo llevar adelante el trámite”, concluyó.



La obtención del permiso de construcción es para obras nuevas y para ampliaciones. El blanqueo catastral es para las obras de relevamiento, es decir las que ya se construyeron y por las que no se realizó el trámite. La Dirección de Obras Privadas y Catastro atiene en San Martín 533, entre Belgrano y Ayacucho, de 8 a 14 horas.