A poco menos de cuatro semanas de haber obtenido la media sanción de Diputados, la Cámara de Senadores ayer convirtió en ley, por unanimidad, al proyecto que establece una serie de beneficios para las personas electrodependientes, como ser la gratuidad del servicio eléctrico.



“Estoy re contenta. Cuando empezamos con todo esto no pensamos que iba a ser tan rápido porque hay muchas provincias donde ni siquiera se trata la ley. También lo que me gustó fue que se dio a conocer lo que es un electrodependiente y cómo vivimos, así que ha servido de mucho”, le comentó a La Gaceta la mujer que fue la gran impulsora de esta ley a nivel provincial, Natalia Torre, una enfermera que es la mamá de una beba que sufre una extraña enfermedad neuromuscular.



El beneficio más importante que establece esta ley es la gratuidad del servicio para aquellos hogares en los que vivan personas electrodependientes, que son aquellas que requieren “de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”, como lo expresa el proyecto.



Además, el proyecto de ley establece que la empresa distribuidora de energía eléctrica deberá brindar a estas personas, sin cargo alguno, un equipo electrógeno que les garantice el servicio durante un corte de luz. Tampoco se podrán cobrar gastos de conexión y se deberá “habilitar una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada destinada exclusivamente a la atención de los usuarios electrodependientes”, que funcione las 24 horas. Además, las facturas eléctricas deberán especificar una leyenda acorde a los principios de la misma.



Con respecto a cómo fue el tratamiento de esta ley, la senadora y autodonante de terrenos Mabel Leyes explicó que el proyecto tomó estado legislativo, en la Cámara de Senadores, la semana pasada. “A partir de la preocupación manifiesta de mis pares senadores, como presidente de la comisión me solicitaron que nos reuniéramos para darle pronto despacho y así se realizó en el día de ayer para poder darle hoy la media sanción que lo convirtiera en ley. Y al respecto debemos reconocer que el Estado Provincial, a través del ministerio de Salud estaba también esperando esta ley y, una vez más, San Lui, demuestra su preocupación por algo tan importante como lo es la Salud”, dijo la senadora.



Tras la aprobación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá desarrollar campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud, reglamentar la aplicación de la ley, designar la autoridad de aplicación y asignar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.