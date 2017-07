Tras finalmente poder entrevistarse con su defendido, el abogado Vicente Daniel Cuesta, quien representará a Nazareno “Nacho” Pérez, el menor de 17 años que está acusado del femicidio de Carla Pereira, habló con La Gaceta sobre algunos de los puntos más llamativos de la causa.



Por el momento, el joven está procesado por homicidio calificado y alojado en la Comisaría del Menor, “esperando que el Ministerio de Seguridad determine un alojamiento porque no hay instituciones especializadas acá en la provincia para este tipo de detenciones”, explicó Cuesta, quien además contó que, cuando lo detuvieron, su defendido sufrió un profundo shock al enterarse de la muerte de Carla.



Luego de recibir este lunes todas las pruebas que se han presentado en la causa, como las historias clínicas de Pereira en La Toma y San Luis, las primeras medidas que el abogado va a pedir, según adelantó a La Gaceta, es una ampliación de la declaración indagatoria y apelar el auto de procesamiento.



Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más llama la atención es la diferencia de edad entre Pérez, de 17 años, y Pereira, quien tenía 29 al momento de morir. Como si eso fuera poco, contó el abogado, la relación comenzó cuando él tenía 14 años y ella 26. “La relación de ellos comienza en mayo de 2015. Imaginate que cumplió 17 el pasado 17 de mayo, así que cuando comenzaron esta relación, Nazareno tenía 14 años y era empleado del padre (de Carla) en la panadería que tienen en La Toma. Ahí comenzó la relación y se fueron a vivir el año pasado”, relató el letrado.



“Sus padres nunca estuvieron de acuerdo. Siempre le dijeron que iba a tener problemas, que no le convenía, que es una mujer muy grande que ya tiene un fracaso matrimonial encima, que tiene un hijo. Todo lo que los padres hacemos es aconsejar, pero los chicos poco escuchan”, continuó Cuesta, quien señaló que la relación de Pérez y Pereira constituía, legalmente, una “corrupción de menores”, remarcando que “no sería el mismo tratamiento si un chico de 30 o 31 años se va a vivir con una chica de 14 o 15”. El abogado también contó que Pérez, que cursaba el secundario en una escuela para adultos, hacía frente a los gastos de la mantención de la casa en la que vivía con Carla.



Otra tema que el letrado cuestionó fue el rol del Hospital de La Toma, donde le dieron el alta a la joven tras la brutal paliza. “Si tenía semejantes golpes y traumatismos, ¿cómo no la derivan en forma inmediata a San Luis si no tienen los medios necesarios en La Toma? Esa es una de las líneas de investigación”, planteó el abogado.



Por último, y como era de esperarse, Cuesta no quiso dar ningún detalle ni hablar sobre lo ocurrido el día de la golpiza. “Tengo una estrategia de defensa que, por una cuestión de lógica, no te la puedo decir en este momento porque quiero estar munido de la totalidad de la prueba. En su momento, si presumo como va a salir, puede haber una sorpresa”, fue lo que el abogado se limitó a decir al respecto, aunque adelantó que espera que su defendido declare este jueves.