Funcionarios de la Municipalidad de Potrero de los Funes presentaron la agenda para las vacaciones de invierno que contempla un amplio abanico de eventos y actividades. La gran mayoría de las propuestas son con entrada libre y gratuita.



“Potrero de los Funes este año ha incursionado en lo que son actividades recreativas, deportivas, culturales y que apuntan obviamente a la familia. Todos los días, tenemos distintas actividades”, expresó la secretaria de Turismo del municipio, Emilce Miranda.



El calendario tiene una vigencia del 10 al 30 de julio. Taller de Artesanos

Lugar: Paseo de artesanos “Laura Amaya”

Fecha: Todos los Lunes

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y gratuita

Contacto: Estela Post | Tel: 266 - 4257522

En caso de Mal Clima: Se suspende Caminatas Saludables

Lugar: Potrero de los Funes

Fecha: Todos los Lunes y Miércoles

Hora: 15.30 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Vanina Muñoz | Tel: 266 - 4238839

En caso de Mal Clima: Se suspende Clase de Running

Lugar: Potrero de los Funes

Fecha: Todos los Martes y Jueves

Hora: 16 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Pablo Sosa | Tel: 266 - 4406251

En caso de Mal Clima: Se suspende Paseo de Artesanos

Lugar: Paseo “Laura Amaya”

Fecha: Todos los días

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se suspende Cine Movil

Lugar: Centro Cultural “Juana Azurduy”

Fecha: martes 11 y miércoles 12

Hora: 16 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se Suspende 1° Festival de la Tortilla a la Parrilla

Lugar: Parque Nativo

Fecha: jueves 13

Hora: 14 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero de los Funes| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se Suspende 1° Edición del Festival Nacional “Mundo Títeres”

Lugar: Domo Parque Nativo

Fecha: Del jueves 13 al Domingo 16

Hora: 16.30 hs.

Entrada: $80

Contacto: Escuelita de Circo| 266 - 4541937

En caso de Mal Clima: No Se Suspende Clase abierta de Yoga

Lugar: Costanera “Las Palmeras”

Fecha: viernes 14

Hora: 14 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se Suspende Pintura de Mural

Lugar: Murallón Hotel Internacional

Fecha: viernes 14

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se Suspende Show Infantil “Capitán Dulce”

Lugar: Paseo de Artesanos

Fecha: Sábado 15

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: se pasa al Polideportivo Municipal Feria Encantada

Lugar: Polideportivo Municipal

Fecha: Sábado 15 y domingo 16

Hora: de 14 a 18 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Gabi Bassan| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Kermes Deportiva Lugar: Parque Nativo

Fecha: Domingo 16

Hora: 14 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se suspende Obra de Teatro para chicos Lugar: Polideportivo Municipal

Fecha: Lunes 17

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Expo Alumnos Fotografía Lugar: Centro Cultural

Fecha: Martes 18

Hora: 15 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Taller de Oficio de Artesano Lugar: Centro Cultural

Fecha: Miércoles 19

Hora: 18.30 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Show Infantil “Maru Animaciones” Lugar: Paseo de Artesanos

Fecha: Jueves 20

Hora: 15 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: se pasa al Polideportivo Municipal Expo Foto “Mi Pueblo Encanta” Lugar: Centro Cultural “Juana Azurduy”

Fecha: Jueves 20

Hora: 15 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Clase abierta de Yoga

Lugar: Costanera “Las Palmeras”

Fecha: viernes 21

Hora: 14 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se Suspende Fiesta Día del Amigo Lugar: La Mansión Multiespacio

Fecha: Viernes 21

Hora: 00 hs

Entrada: anticipadas a confirmar

Contacto: La Mansión Multiespacio | Tel: 266 - 4688148

En caso de Mal Clima: No se suspende Aniversario “Lo de Peky” – Peña Lugar: Comedor “Lo de Peky”

Fecha: Viernes 21 y sábado 22

Hora: 22 hs viernes y mediodía sábado

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lo de Peky | Tel: 266 - 4495038

En caso de Mal Clima: No se suspende Revolución Cultural Lugar: Parque Nativo

Fecha: Sábado 22

Hora: 15 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: se pasa al Polideportivo Feria Encantada

Lugar: Polideportivo Municipal

Fecha: Sábado 22 y domingo 23

Hora: de 14 a 18 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Gabi Bassan| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Expo Holistica “Potrero Arte y Espiritu” Lugar: Costanera Los Sauces

Fecha: Domingo 23

Hora: de 10 a 16 hs.

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Pablo Sosa | Tel: 266 - 4406251

En caso de Mal Clima: Se realiza al siguiente domingo Tarde de Té y Stand Up Lugar: La Mansión Multiespacio

Fecha: Domingo 23

Hora: 15 hs

Entrada: Anticipadas

Contacto: La Mansión Multiespacio | Tel: 266 - 4688148

En caso de Mal Clima: No se suspende Trekking Rio los Molles – Bomberos Lugar: Municipalidad de Potrero

Fecha: Martes 25

Hora: 11 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: Se suspende Taller de Pintura y Dibujo Lugar: Centro Cultural “Juana Azurduy”

Fecha: Viernes 28

Hora: 17.30 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Lorena Funes | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende Show de Títeres Lugar: Centro cultural “Laura Azurduy”

Fecha: sábado 29

Hora: 15 hs

Entrada: Libre y Gratuita

Contacto: Turismo Potrero| Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

En caso de Mal Clima: No se suspende