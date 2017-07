A 8 años del femicidio de Brenda Arias, la causa finalmente tiene su primer procesado y detenido. Se trata de Juan José Murúa, quien en abril pasado fue trasladado para ser indagado desde Villa Dolores, provincia de Córdoba, donde se encontraba detenido por otra causa.



La jueza de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional de la tercera circunscripción judicial, Patricia Besso, emitió un comunicado de prensa el día, informando que dictó el procesamiento y la prisión preventiva para Juan José Murúa.



Besso considera a Murúa como “presunto autor del delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, en contra de Brenda Jimena Arias de 19 años de edad”. A raíz de esto, mañana jueves, el hombre será trasladado desde Villa Dolores hasta Concarán, para su notificación.



Por años el caso no tuvo detenidos ni sospechosos, pero su madre, Norma Garayalde, nunca bajó los brazos. Ha participado de múltiples marchas de Madres del Dolor y #NiUnaMenos. Hace poco fue noticia por arrodillarse ante el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, a quien le pidió que ayude a que se haga justicia y que no se proteja a los culpables e ineptos que manejaron la causa por ocho años.



A continuación se transcribe la reconstrucción histórica de la causa realizada por la jueza Besso en el comunicado de prensa:



“El día 11 de julio de 2009 en horas de la noche, 21:30 hs. aproximadamente, Brenda Jimena Arias salió de su domicilio de la localidad de Villa del Carmen, San Luis, trasladándose con dirección al comedor del Coco Torres, en donde había quedado en reunirse con Juan José Murúa y Carolina Pereyra. Al encontrarse con el local cerrado, entabló conversación -vía mensajes de texto- con Juan José Murúa. Luego, Brenda emprendió el viaje de regreso a su hogar haciéndolo por ex Ruta Provincial Nº 1 y cuando llegó a la intersección de calle Padre Rocha, fue interceptada por Juan José Murúa, quien se trasladaba en su motocicleta 110 CC (Motomel). Desde allí, se fueron hacia Ruta Provincial N° 1 en dirección cardinal Norte, lugar donde se produjo una discusión entre ellos y en el que Juan José Murua le propinó al menos un disparo de arma de fuego con su carabina calibre 22, arma que pasó a buscar horas antes por su domicilio, conforme surge de la mancha hemática encontrada en la pulsera del reloj de la víctima- Brenda Arias. La discusión se produjo campo adentro. Allí, Murúa prendió el primer foco de incendio que fue sofocado cerca de las 02:00 AM por los bomberos. Ante tal situación, Murúa regresó desde la ruta que viene de Naschel, y prendió un segundo fuego, antes buscó el cuerpo y lo arrastró, dejando en el camino un bretel de silicona y un reloj (por motivos desconocidos ella se encontraba desnuda) depositando el cuerpo sin vida de Brenda encima de una hoguera que confeccionó para quemarla, proveyéndose de ramas, malezas y combustible -que poseía en la moto-. En la ocasión prendió fuego provocando que éste se queme casi en su totalidad, para luego hacerse del teléfono de propiedad de Brenda, el que manipuló hasta el día miércoles 15 de julio de 2009, llevándolo con él, permanentemente. Finalmente el cuerpo se encontró el día 27 de julio del mismo año”.