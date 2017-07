Emiliano Quiroga, padre de la bebé de casi dos meses de vida que se encuentra en delicado estado de salud desde su que nació, difundió nuevos audios en los que hace pública una nueva denuncia por el supuesto abandono del Ministerio de Salud. Apuntó contra la cartera sanitaria por el traslado de la niña al Hospital San Luis una clínica privada “por no seguir pagando”. Luego del traslado, le dieron el alta a la menor, y a los pocos días fue internada nuevamente al borde de la muerte.



El joven padre narra en uno de los audios que Sol Amelie estaba internada en la clínica privada CERHU, cuyos gastos corrían por cuenta del Gobierno provincial. “Una vez más a Sol la abandonaron, una vez más está luchando por su vida. La nena estaba en el CERHU. No dejaron usar especialistas del CERHU porque era más la plata que había que poner. La nena cumplió un mes, órdenes del Ministerio de Salud, la derivan a Pediatría del Policlínico a un lugar donde no había incubadora, las máquinas correspondientes. La nena estaba en una cama y las enfermeras por turno venían a controlarla”, narró el angustiado padre.



Sol Amelie no podía ser internada en neonatología porque tiene más de un mes de vida, por lo que le correspondía estar en Pediatría, pero “no tienen incubadora, no tienen las cosas que la nena requiere por su estado”. “A las 24 horas de haber llegado al sector pediátrico, nos dan el alta. Tengo todo firmado por el médico dándole el alta a una nena cuando no corresponde”, relató.



Apenas cuatro días después del alta, la menor cayó nuevamente en un grave estado de salud y estuvo muy cerca de la muerte, lo que derivó en una nueva internación. “La nena estaba muerta, la traje en las últimas. Apenas la ven, le hacen reanimación, la entubaron de emergencia, estaba morada, inflada. Ése en el abandono que hacen por no seguir pagando en el CERHU y la mandan al sector público. El sector público no tiene lo que corresponde”, relató Emiliano.



La bebé actualmente está internada en terapia intensiva de neonatología del Hospital San Luis. “No sé si está en el lugar indicado, lo único que sé, es que el sector público le dio un alta a una nena y a los cuatro días la tengo que traer de urgencia casi muerta. Ése es el abandono que quiero que escuchen porque me pasa a mí, le pasa a muchos. Por favor, ayúdenme”, finaliza el audio de Emiliano.



El joven padre recurrió a los audios que se viralizaron por WhatsApp a principios de junio para pedir el traslado de Sol Amelie desde Villa Dolores, Córdoba a la ciudad de San Luis y desde esos días, la menor ya tenía un delicado estado de salud.



En aquel momento, Emiliano denunció que no recibían debido a que “todos los directores de los hospitales contestaron que no hay ningún lugar en San Luis para la bebé”. El audio se viralizó rápidamente y ante el estado público que tomó el caso, el Gobierno arbitró los medios para concretar el traslado y la derivación de Sol Amelie la clínica CERHU.