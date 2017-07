La elección legislativa 2017 no es una elección más. Es la primera que enfrenta a los Rodríguez Saá con Claudio Poggi y la expectativa está en quién cosecha la mayor cantidad de votos con la mira puesta en el 2019. Con el objetivo de asegurar la victoria de “El” Adolfo, el Ejecutivo reinventó exitosas medidas del pasado que se implementan este año sumada a una alta exposición del candidato a senador de Compromiso Federal en actos de Gobierno.



Viviendas, tablets y becas para jóvenes es el cóctel con el que el Gobierno pretende alcanzar el éxito electoral.



Una de las políticas de gran aceptación en la población desde el retorno de la democracia fue la construcción de viviendas y es algo de que el Gobierno de turno usa cada vez que hay elecciones. El sueño del techo propio siempre está vigente y en San Luis el precio de la cuota que debe pagar por la vivienda es más que accesible. Como bien sabe el sanluiseño, las gobernaciones de Adolfo se caracterizaron por la construcción de miles de viviendas, política que siguió Poggi.



Como se publicó en La Gaceta semanas atrás hay una nueva ley de viviendas que contempla diversas líneas, cuyas inscripciones se abrirán en los próximos días a través de un portal de internet. Teniendo en cuenta las diversas ofertas habitaciones que habrá y lo simple de la inscripción, seguramente habrá miles de inscriptos.



Por estos días continúan las entregas de tablets gratuitas, una medida que se implementa desde hace pocos días. Los beneficiarios son alumnos de 1º y 2º grado del nivel primario, beneficiarios del Plan de Inclusión Social, jubilados y pensionados, profesionales de la salud pública, policías y docentes. El Ejecutivo aspira a regalar 122.500 tablets por las que el Ejecutivo pagó $200 millones.



La entrega de tablets remite a la entrega de netbooks gratuitas que se empezó en 2008 con el programa Todos los Chicos en la Red para alumnos de primero a sexto grado.



Otra medida que causa furor por estos días son las becas Soñando Junto a Vos, destinadas a jóvenes desempleados de 18 a 30 años que contempla el pago de $7.500 mensuales más obra social y cobertura de ART, a cambio de la presentación e implementación de un proyecto en el que deben trabajar 20 horas semanales. La necesidad por un ingreso produjo una gran demanda por las becas por la que más de 14.000 jóvenes se inscribieron y presentaron alrededor de 7.000 proyectos como informó ayer este medio.



En caso de que los 14.000 jóvenes acceden a las becas, el Ejecutivo desembolsará $105 millones mensualmente. Como las becas tienen una duración de un año se terminaría abonando $1.260 millones sin tener en cuenta los montos por ART y obra social.



Las becas para jóvenes tienen como precedente las pasantías llamadas Pañuelos Blancos y Verdes el Gobierno provincial implementó a fines de la década del 90. En 1999, Adolfo logró la reelección con llamadas Pañuelos Blancos y Verdes como sus caballitos de batalla. Esas pasantías quedaron en el imaginario colectivo porque la cobraron miles de personas sin trabajar ¿Sucederá lo mismo con las becas?



Todas las políticas mencionadas están acompañadas de una gran exposición pública de Adolfo a través de su participación en actos oficiales como también con reuniones son diversos sectores de la sociedad como jubilados, estudiantes, trabajadores estatales, judiciales, emprendedores e incluso participó de los festejos oficiales de Sportivo Estudiantes.



Las presentaciones públicas del senador nacional son mediatizadas sistemáticamente por el canal oficial y la Agencia de Noticias del Gobierno.



A sus casi 70 años, Rodríguez Saá lleva una atareada agenda desde mayo que lo pone en contacto con el electorado de distintos puntos de la provincia. En los últimos meses estuvo en Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Fraga, Villa de la Quebrada, Concarán, Merlo, Justo Daract, etc. En algunas de ellas, estuvo en varias ocasiones.



Las PASO de agosto será la encuesta oficial que medirá el caudal electoral de Rodríguez Saá y Poggi. Con el resultado en mano, ambos dirigentes realizarán los ajustes necesarios para mejorar el desempeño con la general de octubre.



No hay dudas que ambos tendrán su banca en el Senado, pero la incertidumbre está en quién saca más votos.