Este miércoles, luego de haber regresado a su campo el pasado lunes, don Mario Escudero le envió una carta abierta al juez Eduardo Giménez, quien ya lleva una mora de casi un año y medio para resolver la causa de las polémicas expropiaciones por decreto en Estancia Grande, realizadas por Alberto Rodríguez Saá en su anterior gobierno.



“En febrero del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia le da la razón a don Mario Escudero, dice que no se puede expropiar por decreto, que es una aberración pretender expropiar 222 hectáreas para hacer cuatro edificios. Y sin embargo, aún dándole la razón el Superior Tribunal de Justicia, un año y medio después todavía no hay respuesta de Giménez, que es el juzgado donde tramita la nulidad”, contó el abogado de don Mario, y presidente de la fundación Acción Ciudadana, Guillermo Domeniconi.



Ante este panorama, don Mario Escudero retornó a su campo el pasado lunes, por más que su casa fue completamente demolida por el Gobierno, y le envió la siguiente carta al juez Giménez:



“Sr. Juez: Soy Mario Raúl Escudero, y el día 15 de este mes se cumplen seis años desde que fui violentado en mis derechos y despojado de mi propiedad, destruyeron mi vivienda y me quitaron absolutamente todas mis pertenencias. Y con ello todo cuanto había construido con gran sacrificio para realizar el sueño de tener mi propia granja.



“Sabrá Ud., que nunca faltó de mi parte la voluntad de colaborar con el progreso que el Gobierno prometía. Para ello ofrecí donar tierras, más que suficientes, y a cambio sólo recibí más violencia, más engaños y más mentiras.



“La inacción que manifiesta su Juzgado en mi causa al momento de resolver, me ha hecho perder la fe en la Justicia. Ya soy un hombre de edad avanzada, sólo estoy reclamando lo mío. Le pido, o mejor dicho, le exijo a Ud., como un ciudadano responsable que soy, y que reclama por su derecho a la justicia, proceda con la premura que mi caso exige, y resuelva para así reparar el daño y la inequidad a que fui sometido.



“No debe olvidar, al momento de su consideración, que todo este atropello que he sufrido y que sufro en el presente, no obedece sino a los deseos del actual Gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saa, quien ha decidido caprichosamente que por mi condición humilde, yo no puedo formar parte de este lugar que tanto amo, y que por derecho me pertenece.



“En nombre de Dios y de la justicia del hombre.



“Respetuosamente, Mario Raúl Escudero”.-