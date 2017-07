Sportivo Estudiantes cayó en el estadio de La Punta en la tarde de hoy ante Independiente de Mendoza por 1 a 0. El gol de la victoria del visitante lo marcó en el minuto 92 de partido.



En los primeros minutos del juego, el elenco de Omar Asad se paró lejos de su arco y dominó la pelota en la mitad del campo con la tenencia de Jonathan Mazzola y las proyecciones de Curima y Cuello.



La Lepra se agrupaba en el fondo de la cancha y salía de contra por los costados. La velocidad de Diego Cardozo por izquierda generaba peligro sobre el arco de Lupardo. Por ese sector llegó la mejor chance de la etapa para el equipo mendocino. Cardozo ganó por la banda y Cristian Tarragona no pudo conectar de buena manera y el defensor Sosa sacó la pelota de la línea.



Estudiantes manejaba la pelota, pero Independiente tenía las mejores chances de gol. Cardozo aprovechó una mala salida de Estudiantes pero definió muy mal ante la salida de Lupardo.



La ocasión más clara para el Albiverde en la primera parte fue a los 35 minutos. Mazzola envió un centro pasado que se metió por el segundo palo de Aracena, pero el árbitro Pablo Dóvalo anuló la acción por una supuesta posición adelantada de Moreira Aldana.



En la segunda parte Estudiantes salió con decisión en busca de la apertura del marcador y tuvo algunas ocasiones en los pies de Leonel Felice, que fue el delantero más movedizo en el equipo local.



Independiente, parado de contra, apostó al pelotazo para sus delanteros pero no tuvo la frescura de los primeros minutos del partido.



Los ingresos de Daniel Quiroga y Santiago Rodríguez le dieron a Estudiantes un poco de aire en la mitad del campo y en el ataque, pero el equipo de Asad no lo pudo aprovechar.



Los minutos finales fueron a puro nerviosismo, ya que ninguno de los equipos quería dejar puntos en el camino. A los 47’, y cuando el juego se moría, Gastón González envió un centro pasado que dio en el travesaño y el rebote le quedó a Cristian Tarragona, que empujó a la red para poner en ventaja a la “Lepra”. 1 a 0.



No quedó tiempo para nada. Estudiantes ensayó una reacción pero el resultado ya estaba sentenciado.



En el próximo partido, Estudiantes jugará de visitante con Santamarina de Tandil el miércoles a las 20.30.