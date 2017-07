Emiliano Quiroga, el joven padre que denunció supuesto abandono del Ministerio de Salud de su hija de un mes de vida, habló en exclusiva con La Gaceta sobre el actual estado de salud de la nena y de la protesta que se convocó para hoy en la puerta del Policínico. Por otra parte, apuntó nuevamente contra Pediatría del Hospital San Luis por el caso de un niño que fue internado por una operación de rutina, pero que falleció por una supuesta mala praxis.



“El parte médico es positivo. A Sol se le están ablandando los pulmones, lo tenía muy duros. A nivel de respirados le han bajado las pautas, eso también es positivo. Sigue con las drogas que la estabilizan y todo tiene que seguir en evolución para que en su debido momento le puedan sacar el respirador y que empiece a reaccionar por sí sola”, contó Emiliano.



La semana pasada, este medio publicó una nota sobre otros audios en los que Emiliano denunciaba otro presunto abandono por parte de la cartera de Salud sobre su hija. A Sol Amelia le dieron el alta del Hospital San Luis, tras la derivación de la clínica CERHU, y cuatro días después tuvo que internarla de urgencia al borde de la muerte. A partir de ello, La Gaceta preguntó al padre cuál si algún funcionario del Ministerio de Salud lo contactó y cuál fue la postura que adoptó el hospital al respecto.



“Nadie se ha contactado, nadie ha venido a preguntar. Nadie empezó una investigación acá en el Policlínico. Solamente, nos llamaron de acá mismo, la directora del hospital. La conversación dejó mucho que desear porque en todo momento se trató de desligar a los médicos y al hospital fundamentando que ellos tienen un informe del CERHU que la nena estaba bien. A nivel profesional y de institución, uno nunca se pude dejar llevar por un informe que envían de otra institución sin corroborar que sea cierto o no. Nosotros hacemos responsables a éste lugar y al Ministerio por no haberle dado la importancia de complejidad y haberla puesta en un lugar sin cuidados”, acusó nuevamente Emiliano.



A pesar de sus críticas a Pediatría del hospital, el padre elogió el trabajo de la Terapia Intensiva de Neonatología, lugar en el que sostiene que los chicos están bien cuidados y con las herramientas que necesitan. “Los niños llegan ahí por la falla de otro sector. Han llegado en las últimas y eso es lamentable. Si bien hoy están en buenas manos, llegaron ahí por negligencia y abandono de otro sector”, apuntó.



Al pasar varios días en el Hospital por la delicada situación de Sol Amelie, el joven padre dice que tomó conocimiento de cuatro casos en los que supuestamente no daban los cuidados correspondientes. Los chicos ingresaban a Pediatría por una cuestión que no revestía gravedad y terminaban en terapia intensiva.



Emiliano relató un caso que terminó ayer en la muerte de un chico. “Entró un nene al quirófano para un cambio de válvula de diálisis. Era una cirugía de 15 minutos que el nene cada tanto tiene que hacer. Le cambian la válvula y le rompen un bazo, la sangre se le va para el tórax, lo envían a Terapia Intensiva donde está Sol y los médicos lo volvieron a mandar al quirófano. La familia desesperada gritando, culpando a los médicos porque el nene venía a algo de rutina”, reveló Emiliano.



Ante la situación y la reacción de la familia, efectivos policiales aparecieron en el pasillo. Casi dos horas después, el niño perdió la vida. “Lamentable todo esto, mucho dolor”, reflexionó Emiliano.



Para hoy a las 13 horas se convoca a una protesta silenciosa en la puerta del Hospital San Luis con el objetivo de reclamar sobre el estado de la salud pública.