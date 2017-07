Argentina contará con una nueva expedición en Himalaya, para la temporada post-monzónica. En esta oportunidad el destino es el Manaslu, y el protagonista Gabriel Guillar (48), presidente del Club de montaña Inti Anti San Luis. El objetivo se encuadra en la Primera Expedición de San Luis al Himalaya.

"Será un sueño ver flamear la bandera de San Luis en la cumbre de la octava montaña más alta del mundo", cuenta el propio Gabriel, quien vive en San Luis desde hace más de 30 años.



El desafío comenzará el 22 de Agosto cuando emprenda su viaje a Nepal, para sumarse a una expedición internacional de la cual serán parte también escaladores de Jordania y Kosovo, bajo la guía de nuestro conocido Tendi Sherpa, el responsable de las cumbres del año anterior en Everest de Alejandra Ulelha, Ulises Corvalán, Juan Manuel Boselli y Facundo Arana, lo que le da un plus muy interesante al desafío y un motivo más para augurar buenas perspectivas tanto en temas de posibilidades de logro como así también de seguridad.



La idea es arrancar el día 28 con el trekking hacia el campo base del Manaslu, el cual demandará aproximadamente unos diez días, con una proyección de 30 días más de permanencia en campo base para la correspondiente aclimatación y evolución en campos de altura. Las perspectivas de ventana de cumbre en esta temporada post-monzónica, se establece durante las dos primeras semanas de octubre, dependiendo lógicamente del estado de la montaña que sabemos que suele ser bastante diferente a la temporada de primavera, ya que se encuentra mucho más cargada como consecuencia de las precipitaciones monzónicas, lo que le da un condimento extra a este tipo de ascensos.



En lo que respecta a Gabriel y en referencia a este desafío, en los últimos años ha estado realizando un intensivo entrenamiento en las montañas de las provincias de Mendoza y Catamarca, complementando la preparación con natación, atletismo y entrenamiento funcional. Todo supervisado por médicos y entrenadores personalizados.



"Hace años que me capacito y me estoy preparando para estos desafíos, entrenando con disciplina, esfuerzo, dedicación y acompañado de un grupo de profesionales que me ayudan para conquistar las cumbres más importantes del mundo. Anhelo dejar un legado para motivar a las prácticas del montañismo en todas sus expresiones. Considerando que esta expedición es única en la historia de San Luis, tendrá una difusión a través de medios satelitales para poder compartir detalles de la misma día a día y, de esta manera, trasmitir el espíritu de la expedición a los amantes del montañismo y a los argentinos que se unan, desde el corazón, a esta aventura", relató el motañista.

Su pasión por el montañismo surge allá por 1999, tras ver un programa de televisión acerca de una expedición al Aconcagua. Fue un año después de eso, en que hizo cumbre por primera vez en el Coloso de América. Hoy en día ya cuenta con tres ascensos.



Se convirtió con el correr del tiempo en guía de montaña, en Mendoza, y hasta el día de hoy, ha guiado a cientos de personas en muchas actividades con el Club de Montaña Inti Anti San Luis, aprendiendo de cada una de ellas: "Cada día me conquistó mas esta actividad, hasta que la incorporé como parte de mi vida. Hoy entrenar y tener metas que me den mucha motivación es algo que tengo incorporado y me hace muy feliz, y siempre sostengo ir por más. Que lo mejor está aún por llegar."



Para esta Expedición al Manaslu, Gabriel no cuenta con ningún auspiciante hasta el momento, y sus intentos de conseguirlos no fueron positivos, ya que -según el mismo nos cuenta- en San Luis no hay una conciencia en lo que significa una expedición al Himalaya, ya que esta es la primera en la historia.



Vale entonces esta misma nota como un llamado a todos aquellos que quieran sumarse a la expedición con su auspicio, una oportunidad muy interesante para promocionar sus productos o servicios, en un proyecto que demás está decir, cuenta con enormes posibilidades. Tengamos en cuenta no solo la experiencia de Gabriel en este sentido, sino el experimentadísimo aporte de Tendi Sherpa desde Nepal.



Y respecto a esa experiencia, no solo la montaña lo cuenta como una persona experimentada: "En relación a mis otras disciplinas, he corrido 10 maratones de 42 km, 20 de 21 km, como también en 10 km, en todo el país. Hago travesía en kayak y puedo destacar los 1000 km en kayak en el Río Paraná (2011) y los 900 km en solitario en la Patagonia, donde remé en 2014 desde el Limay y Río Negro, hasta su desembocadura en el Mar Argentino. Remadas memorables."



El Manaslu



La octava montaña mas alta del mundo, el octavo "ochomil" cuenta con 8163 metros de altitud. Situada en la cordillera del Himalaya también se la conoce localmente con el nombre de "Kutang". Manaslu proviene de la palabra "manas" que en sanscrito significa "mente".



Harold William "Bill" Tilman fue el primer europeo que en 1950 condujo una expedición al macizo del Annapurna con un pequeño grupo de cinco compatriotas. Caminaron a pie desde el valle de Katmandú (seis días de caminata), y exploraron sierras, picos y valles del macizo. Durante esta exploración, mientras que hace un reconocimiento de los tramos superiores del Dudh Khola, vieron claramente al Manaslu. Tres meses más tarde, después de su viaje abortado a Annapurna IV, Tilman, acompañado por el comandante JOM Roberts (quien más tarde se hizo popular como "el padre del senderismo en el Himalaya"), realizaron una caminata y desde allí volvieron a ver al Manaslu y su meseta y llegaron a la conclusión de que había una ruta directa a la cumbre, aunque no lo intentaron para entonces.



Toshio Imanishi (Japón) y Gyaltsen Norbu Sherpa de Nepal consiguieron la primera ascensión del Manaslu, el 9 de mayo de 1956. El equipo fue dirigido por Yuko Maki, también conocido como Aritsune Maki.