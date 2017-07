Este domingo desde las 15 horas en el flamante estadio de Sporting Club Victoria, las glorias del equipo local se enfrentarán ante ex jugadores de Boca y River. El objetivo del partido es fomentar la no violencia y la buena convivencia deportiva. El partido es con entrada libre y gratuita.



Entre los convocados nacionales estarán Ubaldo Fillol, Ariel Ortega, Guillermo Rivarola, Ariel Franco, Esteban Fuertes, Andrés Guglielminpietro, Marcelo Delgado, Raúl Cascini, César La Paglia y José Horacio Basualdo, entre otros.



“Me pone muy feliz estar en San Luis. Quedé asombrado con la inauguración del estadio La Pedrera. Deseamos que sea una fiesta y que todos se acerquen al estadio”, destacó Ubaldo Matildo Fillol, ex arquero campeón del Mundo en Argentina 1978, con pasado en River, Vélez, Racing y Quilmes, entre otros equipos argentinos.



En tanto, Ariel Ortega, integrante el equipo de los amigos de Fernando Cavenaghi que enfrentó a los de Martín Palermo en Villa Mercedes, resaltó. “Nos fuimos felices con el afecto del hincha de San Luis. Disfrutamos de un espectáculo y de un estadio de calidad internacional. Esperamos que este domingo disfrutemos de otro lindo momento”.



El estadio fue construido de cuatro bloques de tribunas que podrán recibir a 1.100 personas sentadas cada una, alcanzando un total de 4.400 espectadores en todos los sectores del estadio. La obra significó una inversión de $14.998.000.



Primero la inauguración



Mañana jueves, con el corte de cinta oficial que se realizará a las 16.30, quedarán inauguradas las nuevas obras. A las 17, la actividad del día finalizará con una gran chocolateada.



Los festejos culminarán el domingo con el juego de las Estrellas frente a las “Glorias Sporting Victoria”.