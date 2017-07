Al igual que sucedió en 2016, la Cámara de Diputados sesionó ayer cortando su primera semana de sus vacaciones de invierno que llevan años tomándose religiosamente. Diputados alcanzó el quórum con la presencia de 26 legisladores para poder sesionar ayer.



Desde hace años, La Gaceta publica notas referidas a que nuestros diputados provinciales se toman dos semanas de vacaciones de invierno que no están contempladas en su reglamento interno. Las sesiones se declaran desiertas porque apenas unos pocos legisladores acuden al recinto con la intención de sesionar, pero no se alcanza el quórum para hacerlo. Teniendo en cuento que ayer que hubo sesión se convierte en algo insólito y es justo destacarlo.



Es importante destacar que las vacaciones que se tomaban los diputados son cuestionables, ya que la Legislatura sesiona de abril a diciembre y el Senado no se toma receso invernal.



¿Se aprobó ayer algún proyecto que mejore la vida del ciudadano? Una vez más la respuesta es un rotundo no. Por ejemplo, se aprobó un proyecto de resolución en el que se expresa el repudio por la creación de la "Dirección de Movilidad en Bicicleta de la gestión Macri y se declaró de interés legislativo, La Cumbre de Los Pueblos que se realizara en la provincia de Mendoza.



Tampoco faltó el rechazo del pedido sobre tablas de algún proyecto del macrismo. Ayer se rechazó tratar un pedido de informe sobre los aportes en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las intendencias de la Punta, Anchorena, Unión, Villa del Carmen y Santa Rosa del Conlara.



Resta esperar la semana que viene de las vacaciones de invierno para saber si Diputados sesiona nuevamente o vuelve a su costumbre de tomarse un receso. El año pasado se tomaron una semana.