Sportivo Estudiantes perdió por 1 a o con Santamarina en Tandil concretando dos derrotas consecutivas en los últimos partidos disputados. Restan tres fechas para el cierre de la B Nacional y el Albiverde debe cosechar buenos resultados para asegurar la permanencia.



El encuentro se disputó bajo una llovizna persistente y una espesa niebla.



En los primeros minutos del juego el Albiverde se paró bien arriba en el campo y con la tenencia del balón por parte de Jonathan Mazzola y las proyecciones de Curima y Cuello, por las bandas llevó peligro sobre el arco de Joaquín Papaleo.



La primera chance para la visita fue a los 3 minutos. Cuello recibió la pelota dentro del área y sacó un remate esquinado que fue enviado al tiro de esquina por Papaleo. Estudiantes jugaba mejor e iba en busca de la apertura del marcador.



Cuando mejor estaba Estudiantes en el partido, a los 7 minutos, llegó una contra perfecta de Santamarina para abrir el marcador. Francisco González Metilli ganó por la banda derecha, llegó hasta el fondo y envió un centro al primer palo para el oportuno anticipo de Martín Michel, que sólo tuvo que empujar a la red. 1 a 0.



Estudiantes sintió el impacto y fue en busca del empate. El Albiverde manejó la pelota en el centro del campo, pero no tuvo la profundidad necesaria para generar peligro. Felice y Moreira Aldana no entraban en el circuito de juego y el equipo de Asad lateralizaba demasiado el juego.



Santamarina se paró de contra, le dio la tenencia a Estudiantes y con la velocidad de sus delanteros contó con alguna chance para aumentar diferencias. A los 26 minutos, Michel tuvo, de cabeza, el segundo para el local, pero Facundo Lupardo le ahogó el grito en una gran intervención.



Recién a los 35 minutos el Albiverde llegó con peligro. Curima se perdió una clara ocasión de gol para el elenco puntano con un remate que se fue a centímetros del palo derecho de Papaleo.



En la segunda parte, Estudiantes volvió a ser el protagonista de las acciones. Mazzola y Bustos dominaron la mitad del terreno y los volantes externos fueron profundos en cada ataque. Moreira Aldana y Felice tuvieron más actividad y el Albiverde fue en busca del empate.



Moreira Aldana tuvo la igualdad a los 8 minutos, pero su remate se fue desviado sobre el palo izquierdo del arco defendido por Papaleo.



El equipo puntano era superior, manejaba la pelota, dominaba los tiempos del partido, pero no encontraba los espacios para romper las dos líneas de cuatro hombres que proponía Santamarina. Mazzola tuvo su chance pero se apuró a definir, y Felice no pudo conectar un centro desde la derecha de Curima.



Los ingresos de Roldán y Rodríguez le dieron a Estudiantes más vértigo en el ataque, pero las imprecisiones continuaron. Los minutos pasaron y el equipo de Asad no pudo llegar al empate.



Estudiantes perdió en Tandil y no puede escapar aún de la zona roja del descenso. En la próxima fecha, el Albiverde recibirá a Flandria, partido que se jugará el lunes a las 20 en el Juan Gilberto Funes.