Desde la mañana de hoy, una familia ranquel se “plantó” en la puerta del edificio de Turismo para reclamar la devolución de una vivienda en el pueblo originario que le fue quitada hace cinco años por orden del lonko (jefe) de ése momento. Según una funcionaria, el Gobierno no puede intervenir en la situación.



“Necesito volver a mi casa, me la quitaron. No me voy a mover de acá. Hace cinco años que vengo peleando por esto y todo quedó guardadito. Decidí venir acá porque hay más movimiento, acá me van a escuchar. Ellas necesitan una casa (señalando a las dos hijas)” comentó Jésica Baigorria, quien agregó que viven en la casa de su suegra desde que perdieron el techo propio.



Según explicó, la casa se la quietaron por orden lonko “Cholo” Benítez, quien aprovechó que no había nadie en la vivienda debido a que Baigorria tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.



“Que El Alberto me devuelva lo que él me dio que lo demás me lo quitaron. No estoy en contra de El Alberto. Sé que no sabe de esto, al Alberto no le gusta, pero la gente que tiene alrededor es mala. Me voy a quedar hasta el lonko de la comunidad”, pidió Baigorria.



La jefa del Subprograma Promoción Turística, María Rosa Scarpatti habló con Baigorria y explicó que el Gobierno no puede intervenir en su caso, debido a la autonomía de los ranqueles. Además, contó que la comunidad ranquel está a punto de destituir al actual lonko de apellido Sandoval en una asamblea que se realizará el sábado. Por otro lado, Sandoval ya no tiene un cargo en el Gobierno (a todo lonko se le da uno para ser nexo entre los ranqueles y el Ejecutivo).



La desvinculación de Sandoval fue por desobedecer una orden del Gobernador, según Scarpatti.