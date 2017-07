El gobernador Alberto Rodríguez Saá encabezó el acto de inauguración del estadio de Sporting Club Victoria que tiene una capacidad para 4.500 personas y se invirtieron $14.998.000. El mandatario anunció más mejoras para la cancha y el domingo se jugará el partido entre ídolos de Boca y River con las glorias de Victoria.



En su discurso, el primer mandatario provincial se comprometió a poner las luces en el flamante estadio cuando el equipo llegue al Federal “C” de AFA. Mientras, instó a seguir trabajando: “Inmediatamente van a empezar las obras para hacer los baños y cerrar la pared de atrás de las tribunas, porque acá vamos a hacer las escuelas generativas de fútbol, donde todos los muchachos del barrio pueden venir a la escuela a jugar y aprender. Están en las mejores condiciones para hacerlo”.



“De no tener nada a tener este estadio es una alegría inmensa, imposible de describir”, señaló Marcelo Jofré, uno de los capitanes del SC Victoria. Un histórico, Humberto “Chicharra” Baigorria, el domingo se pondrá los “cortos” para el juego entre las glorias del Sporting Club vs “El Resto del Mundo”, como calificó Alberto al equipo de glorias del fútbol argentino, y expresó: “Esto lo conozco de raíz, y ver en lo que se convirtió es un orgullo. Gracias Alberto, es algo especial para nosotros”.



Finalmente, Néstor “Pucho” Gutiérrez manifestó: “A nosotros nos tocó jugar siempre de visitante pero acompañados de nuestra gente y Victoria es eso: la gente que vos ves, el barrio, la camiseta, los colores nuestros y hoy con un agregado aparte: tener nuestro lugar, nuestra fortaleza”.



El domingo desde las 15 horas seguirán los eventos de inauguración, ya que se jugará el partido de ex jugadores millonarios y xeneizes como Ubaldo Fillol, Ariel Ortega, Guillermo Rivarola, Ariel Franco, Esteban Fuertes, Andrés Guglielminpietro, Marcelo Delgado, Raúl Cascini, César La Paglia y José Horacio Basualdo, entre otros.



El evento es con entrada libre y gratuita.