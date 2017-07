Pasó el primer semestre de 2017 y se incumplió otro anuncio de entrega de los 409 departamentos de Procrear. El retraso con respecto al plazo original de entrega es de 25 meses. Ante semejante incumplimiento, se abrió hace un par de días una petición a través de la plataforma Change.org que hasta el momento lleva más de 300 firmas.



La construcción de los departamentos comenzó a principios de 2014 y contemplaba una ejecución de 18, por lo que debieron estar terminados en junio de 2015. El gran atraso en la entrega de los departamentos luego de dos años provocó que una adjudicataria abriera una petición en Change.org.



“Salimos sorteados como beneficiarios el viernes 2 de octubre del 2015, con la promesa de que en cuestión de meses podríamos ocupar las viviendas. Ya habiendo pasado casi 2 años, aún no se sabe una fecha concreta de entrega. Se han presentado notas y/o hablado personalmente con autoridades Nacionales, pero nadie nos da una respuesta concreta, solo nos dicen que seamos pacientes y que esperemos como si no supieran que muchas de las familias pasan por grandes problemas económicos y habitacionales”, dice parte de la petición.



“Hay familias que recientemente tuvieron que renovar contrato de alquiler con el enorme gasto que eso implica, o lo que es peor, otras familias hace un tiempo se mudaron con algún familiar o amigo y viven apretados con la ilusión de que pronto entreguen los departamentos. Muchos nos encontramos con dificultades económicas y esta situación nos impide hacer uso de tarjetas de crédito o solicitar préstamos, ya que nos perjudicaría en el análisis crediticio que se hace para aprobar la entrega de los departamentos”, es una de las quejas con respecto al retraso.



En la petición se manifiesta que los departamentos no se entregan porque falta realizar una obra de gas que no se comenzó a pesar de que fue adjudicada a una empresa mediante licitación.



La catarata de anuncios de entrega incumplidos



La Gaceta dio a conocer en diversas notas los plazos de entrega que no se cumplieron y los que se anunciaban. Originalmente, la Municipalidad de San Luis anunció que la entrega de los departamentos era en junio de 2015. Luego se manifestó que una primera entrega iba a ser antes de que terminara 2015 y otra en el primer trimestre de 2016.



En julio del año pasado, el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, visitó la obra de los departamentos y este medio preguntó cuándo se iban a entregar finalmente. “Estamos listos para entregar a partir de septiembre. Nos está faltando una conexión de gas que vamos a destrabar, y que también es uno de los motivos, y poderlo ver sin que nadie me lo cuente. Es lo que faltaría para poder entregar”, respondió Basavilbaso.



Obviamente, las declaraciones del funcionario macrista no se cumplieron y pasaron varios meses hasta otro anuncio de entrega.



En octubre de 2016, el senador nacional Daniel Pérsico, manifestó a los medios otro plazo de entrega que tampoco se cumplió. “Los departamentos se tendrían que estar entregando en abril – mayo. Ellos están tratando que sea marzo, pero tienen un problemita con el gas que va a demorar. Probablemente, yo decía que podían tomar la decisión de hablar con los adjudicatarios y entregarlos sin gas porque he visto casos en Córdoba que se entregan son gas”, expresó Pérsico.



El plazo de entrega más reciente que no se cumplió lo dio una vez más la Municipalidad de San Luis. El secretario de Infraestructura, Enrique Picco, dijo en diciembre pasado a un grupo de adjudicatarios de los departamentos que no quería dar una fecha de entrega porque querían ser responsables pero “la entrega seguramente va a ser en el primer semestre del año que viene, pero lo bueno es que los adjudicatarios pudieron tener un contacto real con las unidades”.



El tiempo sigue pasando y los adjudicatarios de los 409 departamentos todavía no pueden habitar la vivienda que están pagando.