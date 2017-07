El rector de la Universidad de Villa Mercedes (UNViMe), Dr. Roberto Schwartz, confirmó que “antes de fin año probablemente se convoque a elecciones para elegir democráticamente las autoridades” de la casa de altos estudios.



El pasado viernes viernes, durante una extensa entrevista en Radio UNViMe 87.9, en el programa “Agenda Universitaria”, el rector organizador evaluó como “muy positivo” el proceso que ha seguido cada claustro universitario, en cuanto a la normalización alcanzada.



“Los estudiantes el año pasado eligieron libremente sus representantes en cada centro de estudiantes. Los no docentes presentaron los proyectos de mejora que les permitieron quedar designados en planta. Ya tenemos los primeros egresados que han creado su propia organización y ahora llevamos aproximadamente cien concursos docentes realizados”, detalló.



En este sentido, destacó que de las universidades más jóvenes creadas en la última década, “sin considerar las del conurbano bonaerense, la UNViMe será una de las primeras en normalizarse, siguiendo todos los procedimientos que marca la ley”.



Consignó que, si bien los concursos públicos y cerrados “alcanzan a los docentes que tenían a diciembre de 2016 dos años de antigüedad en esta universidad, también se convocarán a concursos abiertos para aquellos que no alcancen ese requisito, de tal modo que no se discrimine a nadie y se ofrezca a todos la misma posibilidad de ingreso al plantel de profesores”.



“Una vez que terminen de tomarse estos concursos, en las próximas semanas, quedará legalmente conformado el claustro docente, a través de su designación en el cargo a través de concurso, como marca la ley. Será el momento de afrontar el último tramo hacia la definitiva normalización, a través de la convocatoria a elecciones para elegir por voto directo a las autoridades que conducirán los destinos de la UNViMe”, confirmó.



Si bien no adelantó fecha, definió que “seguramente será en los próximos meses, con seguridad este año”, reconociendo que “los tiempos ya no pueden dilatarse más”.