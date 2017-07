La selección de la Liga Sanluiseña de Futbol Sub 14 y Sub 15 jugará partidos preparatorios para el Torneo Nacional de Selecciones organizado por la AFA con Desamparados de San Juan y el Jorge Newbery de Villa Mercedes. Los encuentros se realizarná en el polideportivo Manuel García Ferré de La Punta el próximo domingo.



Hugo Muñoz, DT de la Selección Sanluiseña, comentó que el equipo está conformado por chicos de distintos clubes de San Luis, como Huracán, Lince, CAI, La Punta, Juventud, Gepu, entre otros. Son 56 jóvenes que se reúnen para entrenar en el Club Pringles.



El febrero de este año, las categorías Sub 15 y Sub 16, compitieron en el Torneo Internacional Córdoba CUP, obteniendo de Plata y la Copa de Oro respectivamente, tras jugar con equipos nacionales e internacionales, entre otros logros.



El evento del domingo comenzará a las 9.30 horas, participando el Club Desamparados de San Juan y el Club Jorge Newbery de Villa Mercedes, con jugadores de las categorías 2001 a la 2004. Los partidos serán amistosos, de intercambio y recreación, aprovechando la oportunidad como entrenamiento para los jóvenes que participan de los Juegos Evita.



Se invita a toda la comunidad de La Punta a alentar a los equipos y nuestra selección juvenil sanluiseña de fútbol, apoyando el deporte y la integración en nuestro Polideportivo Municipal.