El día de hoy, mediante la red social Facebook, Walter Ceballos dio a conocer que el nuevo ministro de Defensa, Oscar Aguad, aceptó su renuncia como secretario de Logística y Asistencia Militar en Emergencias, cargo que ocupaba desde que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2015.



Cabe recordar que durante el tiempo que ocupó el cargo, Ceballos tuvo que lidiar con la expropiación de los terrenos de Granja La Amalia, realizada por la Municipalidad de San Luis. En ese contexto fue que mencionó la posibilidad de que la ciudad sea “atacada por aire”, lo que se convirtió en el blanco de múltiples cargadas en las redes sociales.



Volviendo a su renuncia, Ceballos realizó este posteo en Facebook, agradeciendo por la confianza recibida y manifestando su apoyo a la gestión de Mauricio Macri:



“Han sido 18 meses de intenso trabajo en pos de poner nuestra contribución para la recuperación de la Defensa Nacional, junto al equipo de colaboradores que se me autorizó a designar en las diferentes áreas de la Secretaría a mi cargo.



“Agradezco el reconocimiento que ha realizado a nuestra tarea el Sr. Presidente Macri, en la cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas y en el acto de asunción de los nuevos Ministros de las áreas de Educación y Defensa, destacando los logros logísticos de la última Campaña Antártica realizada con medios propios disminuyendo el costo de los bienes y servicios contratados a terceros, la tarea de la Asistencia Militar en las Emergencias puesta a disposición de la sociedad Argentina y de otros países, en cada incidente que requirió la ayuda humanitaria de las FFAA y la reciente navegación de prueba del Rompehielos Almirante Irizar; las dos primeras han sido tareas coordinadas en la Secretaría a mi cargo y la última nos tuvo como comprometidos colaboradores de las áreas dirigieron el Proyecto.



“Estos logros son el fruto del trabajo de mucha gente a quienes quiero agradecer explícitamente: al ex Ministro Martínez que me propuso para ocupar el cargo, al equipo de: Subsecretarios, Directores y colaboradores directos, que me acompañó con dedicación, profesionalidad y confianza, a mis pares de las otras Secretarias, a las autoridades designadas en las conducciones de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, a todos los empleados y proveedores del Ministerio y a la prensa que nos ayudó desde la difusión y/o la crítica bien intencionada. Gracias por apoyar nuestra tarea en un contexto de restricciones presupuestarias, debido al profundo cuadro de degradación que debimos asumir en el momento de llegar al gobierno.



“Le he manifestado al Sr. Ministro mi disposición para colaborar con lo que su gestión demande y crea conveniente, debido a que su éxito será el éxito del Gobierno al que acompaño comprometidamente desde los momentos fundacionales de la coalición Cambiemos que contribuí a concretar, desde mi responsabilidad en la conducción partidaria nacional de la Unión Cívica Radical, al que pertenezco por convicción ideológica.



“Seguiré acompañando a la gestión gubernamental Nacional desde mi acción política porque comparto el rumbo elegido para lograr la recuperación de nuestro País, asumiendo el desafío de luchar por la Igualdad Social, con una visión de Integración Federal, poniendo el énfasis en los que menos tienen, porque son los más vulnerables en este tiempo de cambio.



“Soy consciente que hay muchos compatriotas que sienten que los beneficios del cambio en marcha, todavía no satisfacen sus expectativas y necesidades. Estoy convencido que debemos seguir trabajando e para que la mayoría de los Argentinos acompañen este proceso de recuperación Republicana, Social, Económica e Institucional que hoy lidera Mauricio Macri, en representación de la Coalición Cambiemos.



“Pido disculpas, a los que nos confiaron la tarea, por los errores cometidos y a mis colaboradores por los desbordes de ansiedad, en la pasión por concretar los objetivos confiados en el contexto que tocó realizar nuestro trabajo.

Deseo éxito al Ministro Aguad en su gestión, porque el mismo será el éxito de la recuperación del País.

Seguiré trabajando y defendiendo las ideas y valores del Cambio desde mi compromiso Nacional y partidario.



“¡Muchas Gracias a todos!

“¡Adelante Argentinos!”