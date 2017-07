La Cámara de Diputados sesionó ayer constituyendo un hecho histórico porque hubo sesión en las dos semanas de vacaciones de invierno. Desde hace varios años, los diputados provinciales adoptaron la costumbre de no ir a trabajar dos semanas en julio (el año pasado una), ya que no se alcanzaba el quórum para se pudiera realizar la sesión.



Desde 2010, La Gaceta viene informando que Diputados se tomaba vacaciones de invierno que no le corresponden. Años tras año, apenas un puñado de legisladores acudía al recinto, pero no llegaban a ser 22 legisladores para alcanzar al quórum. A las vacaciones de invierno que acostumbran tomar, nuestros legisladores tienen las de verano que tienen desde parte de diciembre hasta el 31 de marzo.



Es importante recordar que la mayoría de las legislaturas del país comienzan su período de sesiones el 1º de marzo. En cambio, San Luis comienza el 1º de abril como también lo hacen Jujuy, Salta, San Juan, Tucumán y Santa Fe. La Cámara de Diputados de San Luis rechazó en 2015 un proyecto de enmienda constitucional para reducirse las vacaciones para comenzar a sesionar en marzo.



Este medio informó la semana pasada que hubo sesión en la primera semana de receso invernal al igual que el año pasado, pero en 2016, los diputados se terminaron tomando una semana de vacaciones.



Vale la pena dar a conocer el cambio de actitud de la Cámara de Diputados este año. Habrá que esperar al año que viene para saber si el cambio persiste o si 2017 fue la excepción porque hubo elecciones legislativas.



La sesión de ayer



De 39 legisladores que actualmente tienen que ir a sesionar (hay dos con licencia por desempeñarse como funcionarios del Gobierno y uno que asumió como diputado nacional), ayer fueron a sesionar 23 y posteriormente se sumaron 7 diputados.



La sesión de ayer se caracterizó por el rechazo del tratamiento sobre tablas de varios proyectos de pedido de informes opositores. Iniciativas que tienen como finalidad pedir que el Gobierno rinda cuenta sobre determinadas cuestiones.



Algunos de los proyectos de solicitud de informe al Gobierno que se rechazaron tratar sobre tablas por la mayoría de los votos fueron:

-Gastos realizados en el acto de inauguración del estadio de La Pedrera

-Referido a la supuesta utilización por el rector de la UNViMe, Roberto Schwartz y su pareja la diputada nacional Berta Arenas de un vehículo del Ente de Control de Rutas para hace r compras personales.

-Fondos destinados a las próximas elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS)



En la sesión de la semana pasada no se aprobó ningún proyecto de importancia, pero ayer hubo un par con impacto en la sociedad. En primer lugar, se aprobó (sanción definitiva) por mayoría el tratado de El Caldén, el convenio de cooperación entre San Luis y La Pampa.



También se le otorgó sanción definitiva la donación de un inmueble con fines educativos a la Fundación Garabato.



Como de costumbre, los diputados también aprobaron algunos proyectos en los que se declara el interés legislativo sobre alguna temática. Iniciativas que no benefician a los ciudadanos en la actualidad.



El diputado Daniel González Espíndola impulsó los proyectos que se aprobaron para declarar el interés legislativo “el 24 de julio "Día de Integración Latinoamericana” y “el 20 de julio, día en que se firmó el Primer Decreto Oficial sobre la Bandera celeste y blanca oficializándola, así como enseña patria”.