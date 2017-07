En la tarde ayer, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, se reunió con las 24 chicas que este sábado festejarán sus 15 años en el Centro de Convenciones de La Punta. Durante el encuentro en la confitería de Terrazas del Portezuelo, el Gobernador hizo entrega de los vestidos que confeccionaron talleristas puntanas.



Hubo emoción y alegría entre las jóvenes y sus familiares, quienes agradecieron al Gobierno la posibilidad de cumplir el sueño de la noche ideal. Cabe destacar que todas las chicas que este año podrán tener su fiesta gracias al programa “Mis 15, Sueño Real” son de la ciudad de La Punta.



“Esto tiene una finalidad, que es la inclusión de todas las chicas que cumplen 15 años, que viven esto con enorme alegría y mucha dificultad, porque la adolescencia es una edad difícil, pero terminan todas participando. Y estas chicas de 15 años terminan uniéndonos a nosotros; cuando se da este fenómeno, une a la familia”, expresó el Gobernador, quien anticipó que no podrá participar de la fiesta. “No voy a poder estar el sábado porque estoy rengo, y no creo que llegue para largar el vals, pero me gustaría”, lamentó Rodríguez Saá.



Al término del encuentro, las chicas comenzaron a bailar al ritmo de las canciones del momento, entre gritos, sonrisas y algunos nervios. Es que cada vez falta menos para el gran día. Este sábado, Débora, Agustina, Ana Luz, Ariana, Daiana, María Agustina, Vanina, Virginia Fernanda, Evelyn, Celia, Lourdes, Camila, Daira, María Paz, Camila Macena, Loana, Virginia Candela, Ornela, Sofía, Antonella, Sasha, Rocío, Ludmila y María Azul saldrán a lucir sus vestidos en una noche pensada para ellas, sus familiares y amigos.