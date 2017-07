Luego de que en grupos de compra y venta en Facebook comenzaran a aparecer las tablets recientemente entregadas por el Gobierno, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, advirtió que “las tabletas que no sean usadas por sus dueños originales serán bloqueadas”.



“Se realizarán encuestas y consultas particulares a los beneficiarios, quienes utilizarán sus números de DNI para completarlas; si las venden, el comprador no la podrá realizar, por lo que el aparato será bloqueado”, es una de las medidas que mencionó la funcionaria.



De igual manera, cabe destacar que, con simplemente conocer el DNI del comprador, esta medida puede ser fácilmente solventada, razón por la cual luego se solicitará que las tablets estén vinculadas son sus dueños. “En seis meses pedimos a los beneficiarios que vinculen la tableta también con su CIPE. Si no lo hacen, el aparato quedará bloqueado, por lo que el comercio se va a terminar”, resaltó Susana Torres, jefa del Programa Articulación Tecnológica.



Torres también comentó que el Ministerio “constantemente chequea” los grupos de compraventa de Facebook y que, por el momento, solo se han detectado “tres casos reales de venta de dispositivos”. “Ya se entregaron más de 18 mil tabletas y sólo hay 3 que se vendieron. Nosotros siempre creemos en la buena fe de la gente y que éste es un plan realmente maravilloso”, concluyó al funcionaria.